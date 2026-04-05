Skoðun

Í­þrótta- og menningarbærinn Hafnar­fjörður

Elín Anna Baldursdóttir skrifar

Hafnarfjarðarbær er íþrótta- og menningarbær sem hefur alið af sér landsþekkt tónlistarfólk og afreksíþróttafólk um áratugaskeið. Í bænum starfa öflug íþróttafélög sem skipa sér í raðir þeirra bestu. Framboð af fjölbreyttu frístundastarfi er mikið og má þar telja: handbolti, fótbolti, tónlistarskóli, lúðrasveit, fimleikar, dans, sund, borðtennis, bogfimi, frjálsar íþróttir, hjólabretti, loftfimleikar, siglingar og skátar.

Þegar Samfylkingin komst í meirihluta sumarið 2002 í Hafnarfirði brutu jafnaðarmenn blað í sögu íslenskra sveitarfélaga með því að samþykkja fyrst hér á landi niðurgreiðslur í frístunda- og tómstundastarf. Í kjölfarið hafa flest, ef ekki öll, sveitarfélög landsins fylgt fordæminu. Meginmarkmið frístundastyrkjakerfisins er skýrt: að gera öllum börnum kleift að taka þátt í frístundastarfi, óháð efnahag eða félagslegum aðstæðum.

Við megum vera stolt af þessari vegferð. Áhrif frístundastarfs eru óumdeild þegar kemur að lýðheilsu og lífsgæðum. Frístundastarf veitir gleði og tilgang auk þess að styrkja tengsl sem byggjast á sameiginlegum áhugamálum. Á tímum aukinnar kyrrsetu og skjánotkunar skiptir skipulagt íþrótta- og tómstundastarf miklu máli fyrir hreyfingu og heilsu barna og ungmenna. Forvarnargildi þess hefur margsinnis sýnt sig; þátttaka dregur úr líkum á vímuefnaneyslu, áfengisneyslu og tóbaksnotkun.

Árið 2020 var Hafnarfjörður með hæstu frístundastyrkina samkvæmt úttekt ASÍ, þá 54.000 krónur á barn. Nú blasir við breytt mynd þar sem Hafnafjörður er ekki lengur í farabroddi og önnur sveitarfélög hafa tekið forystuna. Frístundastyrkur í Hafnarfirði fyrir 6-17 ára börn er nú 65.000 kr en sem dæmi eru frístundastyrkir í Reykjavík 75.000 og 70.000 kr í Kópavogi. Við getum einnig skoðað þetta úr frá verðlagi sem hækkað hefur umtalsvert frá árinu 2020. Samkvæmt vísitölu neysluverðs hefur verðbólga frá 2020 til 2026 verið um 25–35% samanlagt. Til að halda sama kaupmætti og 54.000 krónur höfðu árið 2020 þyrfti styrkurinn í dag að vera um 70–75 þúsund krónur.

Þegar styrkir fylgja ekki verðlagi rýrnar raunverulegur stuðningur við fjölskyldur, jafnvel þótt krónutalan hækki lítillega. Ef markmiðið er að tryggja jöfn tækifæri barna til þátttöku í íþrótta- og tómstundastarfi þarf stuðningurinn að taka mið af raunverulegum kostnaði ekki verðlagi fortíðar.

Samfylkingin hefur á yfirstandandi kjörtímabili a.m.k. fjórum sinnum lagt til hækkun á frístundastyrknum en meirihlutinn ávallt fellt. Nú skiptir máli að bæjarbúar snúi bökum saman og tryggi að Hafnarfjörður verði áfram í fararbroddi þegar kemur að jöfnum tækifærum barna og ungmenna. Það er fjárfesting í lýðheilsu, framtíð og samfélaginu öllu. Við gerum það með því að styðja jafnaðarmenn, Samfylkinguna, í kosningum í maí.

Höfundur er sálfræðingur og skipar 4. sæti á lista Samfylkingar í sveitarstjórnarkosningum 16. maí nk.

