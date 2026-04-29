Er bara best að þegja?

Ebba Margrét Magnúsdóttir skrifar

Viljum við fólk sem þorir að segja það sem þarf að segja ?

Nú líður að því að landsmenn gangi að kjörborðinu og kjósi sér fulltrúa í borgarstjórn og sveitarstjórnum um allt land. Þá vandast nú valið. En við þurfum að velja og sá á kvölina sem á völina. Öll viljum við betra samfélag með góðum samgöngum, betri gjaldfrjálsum leikskólum, grunnskóla sem mæta börnum á þeirra stað, án aðgreiningar. Félagsþjónustu sem sinnir þeim sem þurfa þjónustu af alúð og nærgætni. Heilbrigðiskerfi sem virkar með starfsfólki með hjartað á réttum stað. Græn svæði, umhverfisvæn og umvefjandi. Bara betri heim með betra fólki ?

Viljum við fólk sem þorir að segja það sem þarf að segja ? Fólk sem vill vel og þorir að opna munninn og jafnvel ganga í verkin sem þarf að græja ? Fólk sem hefur djörfung og dug ? Má það ?

Ég held bara ekki.

Eftir að hafa hlustað á forstjóra LSH á starfsmannafundi er ég hugsi. Rætt var um hagræðingu og rekstur. Nýjan spítala, gámana sem nú rísa í Fossvogi sem er alveg ný bráðamóttaka, líkt og skólastofurnar sem hafa verið reistar við grunnskóla landsins þegar mygla eða þrengsli hafi valdið vanda.

Já skellum þeim bara í gámana.

Það má vissulega spara á LSH og ég hef bent á leiðir til þess. Þegar ég var formaður Læknaràðs Landspítalans sem var og hét. Þegar ég sat í stjórn Læknafélags Reykjavíkur var mér kurteisislega bent á að það væri líklega bara best að þegja.

Ekki vera að minnast á það að þú verður óvart yfirlæknir og þiggur laun sem slíkur á kostnað LSH þegar þú ert prófessor við læknadeild Háskóla Íslands, jafnvel þó að þú skoðir aldrei sjúkling, þá eru laun þín tvöföld, má spara þar ? Svo mátti ég alls ekki minnast á að stóra byggingin sem nú byrgir okkur sýn í Vatnsmýrinni væri á röngum stað. Það var svo mikilvægt að prófessorarnir þyrftu stutt að ganga milli Læknagarðs og LSH.

En nú er í lagi að segja en ekki þegja. Þegar fólki í hlutastarfi sem þorir að segja það sem þeim í brjósti ber er í launalausu leyfi er vikið úr starfi vegna “hagræðingar “ það er ekki í lagi.

Kæru kjósendur munið að kjósa það fólk sem þorir að segja.

Það er ekki bara betra að þegja.

Höfundur er læknir

