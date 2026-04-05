Kosningar eða Eurovision? Þorsteinn Haukur Harðarson skrifar 5. apríl 2026 08:00 Nú styttist óðum í sveitarstjórnarkosningar en þær fara fram þann 16. maí næstkomandi. Alltaf þegar líða tekur að kosningum færist það í aukana að málefnin séu rædd á kaffistofum landsins. Undanfarin ár hef ég hins vegar tekið eftir því að stór hluti minnar kynslóðar virðist ekki hafa mikinn áhuga á pólitík eða sjá hag í því að láta sig stjórnmálin varða. Margir vinir mínir hreinlega ranghvolfa augunum og andvarpa þegar stjórnmál ber á góma. Ég fæ þá setningar í andlitið eins og “Þetta er svo leiðinlegt,” Þetta skiptir engu máli,” eða hreinlega “Hverjum er ekki drullusama?” Bogi Ágústsson eða spænskur hjartaknúsari? Berum þetta aðeins saman við Eurovision. Alla jafna hafa sveitarstjórnarkosningar farið fram í maí, á svipuðum tíma og söngvakeppni Evrópskra sjónvarpsstöðva, og þá kemur alltaf mjög greinilega í ljós að áhugi fólksins í kringum mig hefur verið meiri á söngvakeppninni en á kosningunum. Þetta átti ég stundum erfitt með að skilja þegar ég var yngri. Á meðan jafnaldrar mínír biðu spenntir eftir Eurovision keppninni var ég miklu spenntari fyrir kosningavöku sjónvarpsins. Ég vildi miklu frekar hanga yfir sjónvarpinu með poppskál að hlusta á Boga Ágústsson og Ólaf Þ. Harðarson rýna í stöðuna en að fylgjast með einhverjum hjartaknúsara frá Spáni spígspora um sviðið. Ekki misskilja mig samt. Mér finnst alveg gaman að fylgjast með Eurovision og þegar ég var yngri hafði ég svo sem ekki myndað mér sterkar skoðanir á málefnum líðandi stundar en engu að síður skynjaði ég mjög sterkt að það sem kæmi upp úr kjörkössunum skipti töluvert meira máli fyrir nærsamsamfélagið mitt heldur en hvort Grikkland fengi 12 stig frá Kýpur í söngvakeppninni enn eitt árið. Unga fólkið tekur við En hvernig væri það ef enginn nennti að spá í stjórnmálum? Hver myndi þá sjá til þess að dvalarheimili eldri borgara væru rekstrarhæf eða að hægt væri að malbika í holurnar? (svo ég leyfi mér að vitna í Patrik Jamie úr æði þáttunum) Allt skiptir þetta máli og úr hópi komandi kynslóða þurfa að vera flottir leiðtogar til að taka við keflinu. Það eru blikur á lofti um að þetta sé aðeins að breytast til hins betra. Unga fólkið sem er nýlega komið með kosningarétt er að láta til sín taka og þessi kynslóð virðist heldur betur hafa skoðanir á hlutunum og vilja til að láta verkin tala. Stjórnmálaflokkarnir þurfa að sama skapi að hafa kjark til að tefla fram ungu fólki og leyfa þeim að láta ljós sitt skína. Við í Viðreisn í Árborg þorum svo sannarlega að gefa unga fólkinu sviðið og erum þakklát fyrir að þau vilji taka slaginn með okkur. Á okkar lista er fólk á öllum aldri sem vill vinna að því í sameiningu að gera gott samfélag enn betra. Ein þeirra er Lovísa Lillý Davíðsdóttir en hún er yngsti frambjóðandinn á listanum okkar. Hún varð 18 ára á laugardegi og degi síðar var framboðslistinn okkar kynntur. Hún er því líklega yngsti frambjóðandi landsins í þessum kosningum. Hún og hennar kynslóð munu landið okkar erfa. Höfundur skipar 3.sætið á lista Viðreisnar í Árborg Sóley Dröfn Davíðsdóttir Skoðun Skoðun Skoðun Það vex eitt blóm fyrir vestan Sif Huld Albertsdóttir skrifar Skoðun Hversu mörg líf þarf áður en kerfið vaknar? Harpa Hildiberg Böðvarsdóttir skrifar Skoðun Af hverju þurfum við páska? Matthildur Bjarnadóttir skrifar Skoðun Íþrótta- og menningarbærinn Hafnarfjörður Elín Anna Baldursdóttir skrifar Skoðun Hvað fæst fyrir skattpeningana? Stefán Vagn Stefánsson skrifar Skoðun Kosningar eða Eurovision? Þorsteinn Haukur Harðarson skrifar Skoðun Viltu vita? Gunnar Hólmsteinn Ársælsson skrifar Skoðun Dauði eða ofsakvíði? Sóley Dröfn Davíðsdóttir skrifar Skoðun Kílómetragjaldið: aukin skattheimta á þá sem minna mega sín? Júlíus Valsson skrifar Skoðun Sérhagsmunir eða almannahagur Sigurður K Pálsson skrifar Skoðun Sjálfsmynd þjóðar Steinar Harðarson skrifar Skoðun Viltu ná niður þinni eigin verðbólgu? Sveinn Ólafsson skrifar Skoðun Sex ástæður til að segja já við ESB-viðræðum Þorvaldur Ingi Jónsson skrifar Skoðun Hvenær hætta börn að rétta upp hönd? Sigurður Árni Reynisson skrifar Skoðun Þegar hljóð og mynd fara ekki saman Sigurður Eyjólfur Sigurjónsson skrifar Skoðun Hvert stefnir stríðið í Íran? Trump valdi það, en hvað tekur við núna? Jun Þór Morikawa skrifar Skoðun Beiting helmingaskiptareglunnar við fjárskipti hjóna Sveinn Ævar Sveinsson skrifar Skoðun Verða ríki fátæk af því að ganga í Evrópusambandið? Andrés Pétursson skrifar Skoðun Tækifæri til að lækka verðbólgu Marinó G. Njálsson skrifar Skoðun Eins gott að þjóðin viti ekki of mikið Jón Pétur Zimsen skrifar Skoðun Virðisaukaskattur, raunverulegur greiðandi og áhrif á samkeppnishæfni Þórir Garðarsson skrifar Skoðun Sterkari saman og til þjónustu reiðubúin Hanna Katrín Friðriksson skrifar Skoðun Hver heldur á fjarstýringunni í íslensku samfélagi? Sigurður Sigurðsson skrifar Skoðun Hvar býrðu? Ásta Þórdís Skjalddal Guðjónsdóttir skrifar Skoðun Ísland selur sig ekki sjálft – og óvissa selur ekkert Rannveig Grétarsdóttir skrifar Skoðun Föstudagurinn langi spyr: stöndum við með týndu börnunum okkar? Steinþór Þórarinsson skrifar Skoðun Lágir skattar og góð þjónusta fara saman í Kópavogi Guðmundur Jóhann Jónsson skrifar Skoðun Píeta samtökin 10 ára – samstaða um von Bjarni Karlsson skrifar Skoðun Markaðsöflin græða meðan börnin tapa Hólmfríður Jennýjar Árnadóttir skrifar Skoðun „Faðir vor“— Ákall um að afskrifa allar skuldir og lifa í kærleika Sigurvin Lárus Jónsson skrifar Sjá meira