Skoðun

Hvar býrðu?

Ásta Þórdís Skjalddal Guðjónsdóttir skrifar

Hvar við búum er hluti af ímynd okkar rétt eins og „hvurra manna“ við erum og nú stöndum við Íslendingar, einu sinni enn, frammi fyrir sveitarstjórnarkosningum þar sem okkur gefst lýðræðislegt tækifæri til áhrifa á nærumhverfi okkar.

Flokkar hafa klofnað, þeim fjölgað, þeir breyst, frambjóðendur eru með misgott nesti í handraðanum eftir því úr hvaða umhverfi þeir koma og misauðvelt að átta sig á hvert þeir stefna með framboði sínu og með hverjum maður á samleið.

Þá er stundum gott að byrja á byrjuninni og skoða hverjar þarfirnar eru.

Hvað þarft þú í þínu umhverfi og hverjar eru þínar kröfur?

Það fyrsta sem þarf að huga að er húsnæði, hver er húsnæðisþörfin og er henni mætt?

Er bæði leigu og eignarhúsnæði í boði í nágrenni þínu ef þú þarft stærra eða minna húsnæði innan þíns hverfis?

Er húsnæði þitt og umhverfi þess öruggt fyrir þig og þína?

Hefur þú aðgang að náttúru í grennd við heimili þitt?

Eru verslanir, sundlaug eða bókasafn í hæfilegri fjarlægð?

Getur þú nýtt þér almenningssamgöngur og ef ekki, getur tilkoma Borgarlínu auðveldað þér og þínum daglegt líf?

Eru börn þín í leikskóla, grunnskóla, frístund eða félagsmiðstöð við hæfi?

Viltu að gert sé betur, viltu taka virkan þátt í að bæta grunnstoðirnar með okkur og skapa börnum okkar betri aðstæður í leik og starfi?

Velferð og réttindi skipta líka máli.

Huga þarf að eldra fólki og bjóða upp á stöðugleika í þjónustu þeirra, hafa öfluga stefnu fyrir fatlað fólk þar sem hlustað er á ólíkar þarfir þeirra, styðja þarf áfram við einstæða foreldra, efnaminna fólk, börn úr fátækt þurfa aukinn áfallamiðaðan stuðning, rjúfa þarf einangrun ýmissa jaðarsettra hópa og finna leiðir til að tengjast betur innan samfélagsins til að draga úr sundrungu og vanlíðan og efla þarf forvarnir.

Við vitum að það er margt gott í borginni þó því sé sjaldnar haldið til haga en það gagnast ekki að dvelja bara við það neikvæða, dásömum það sem gott er og bætum það sem þarf og það hefst á samtali – orð eru til alls fyrst og athafnir næsta skrefið.

Það er af nógu að taka í borgarmálunum og við virðum vilja fólks til að hafa áhrif í sínu nærsamfélagi því einungis þannig getum við byggt upp samfélag sem innifelur okkur öll og skilur ekki útundan.

Vinstrið, sem er nýtt og sameinað vinstra afl, vill betri borg fyrir öll en það gerum við ekki án ykkar íbúanna - vertu með, sköpum réttlátt samfélag sem virðir jafnrétti og gefur engan afslátt af mannréttindum.

Höfundur er varaborgarfulltrúi og skipar fjórða sæti Vinstrisins í Reykjavík.

Mest lesið


Skoðun

Skoðun

Skoðun

Sjá meira


×

Mest lesið