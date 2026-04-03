Hvar býrðu? Ásta Þórdís Skjalddal Guðjónsdóttir skrifar 3. apríl 2026 17:30 Hvar við búum er hluti af ímynd okkar rétt eins og „hvurra manna“ við erum og nú stöndum við Íslendingar, einu sinni enn, frammi fyrir sveitarstjórnarkosningum þar sem okkur gefst lýðræðislegt tækifæri til áhrifa á nærumhverfi okkar.Flokkar hafa klofnað, þeim fjölgað, þeir breyst, frambjóðendur eru með misgott nesti í handraðanum eftir því úr hvaða umhverfi þeir koma og misauðvelt að átta sig á hvert þeir stefna með framboði sínu og með hverjum maður á samleið.Þá er stundum gott að byrja á byrjuninni og skoða hverjar þarfirnar eru. Hvað þarft þú í þínu umhverfi og hverjar eru þínar kröfur? Það fyrsta sem þarf að huga að er húsnæði, hver er húsnæðisþörfin og er henni mætt?Er bæði leigu og eignarhúsnæði í boði í nágrenni þínu ef þú þarft stærra eða minna húsnæði innan þíns hverfis?Er húsnæði þitt og umhverfi þess öruggt fyrir þig og þína?Hefur þú aðgang að náttúru í grennd við heimili þitt?Eru verslanir, sundlaug eða bókasafn í hæfilegri fjarlægð?Getur þú nýtt þér almenningssamgöngur og ef ekki, getur tilkoma Borgarlínu auðveldað þér og þínum daglegt líf?Eru börn þín í leikskóla, grunnskóla, frístund eða félagsmiðstöð við hæfi?Viltu að gert sé betur, viltu taka virkan þátt í að bæta grunnstoðirnar með okkur og skapa börnum okkar betri aðstæður í leik og starfi? Velferð og réttindi skipta líka máli. Huga þarf að eldra fólki og bjóða upp á stöðugleika í þjónustu þeirra, hafa öfluga stefnu fyrir fatlað fólk þar sem hlustað er á ólíkar þarfir þeirra, styðja þarf áfram við einstæða foreldra, efnaminna fólk, börn úr fátækt þurfa aukinn áfallamiðaðan stuðning, rjúfa þarf einangrun ýmissa jaðarsettra hópa og finna leiðir til að tengjast betur innan samfélagsins til að draga úr sundrungu og vanlíðan og efla þarf forvarnir.Við vitum að það er margt gott í borginni þó því sé sjaldnar haldið til haga en það gagnast ekki að dvelja bara við það neikvæða, dásömum það sem gott er og bætum það sem þarf og það hefst á samtali – orð eru til alls fyrst og athafnir næsta skrefið. Það er af nógu að taka í borgarmálunum og við virðum vilja fólks til að hafa áhrif í sínu nærsamfélagi því einungis þannig getum við byggt upp samfélag sem innifelur okkur öll og skilur ekki útundan.Vinstrið, sem er nýtt og sameinað vinstra afl, vill betri borg fyrir öll en það gerum við ekki án ykkar íbúanna - vertu með, sköpum réttlátt samfélag sem virðir jafnrétti og gefur engan afslátt af mannréttindum. Höfundur er varaborgarfulltrúi og skipar fjórða sæti Vinstrisins í Reykjavík. Matthildur Bjarnadóttir Skoðun Verða ríki fátæk af því að ganga í Evrópusambandið? Andrés Pétursson Skoðun Sex ástæður til að segja já við ESB-viðræðum Þorvaldur Ingi Jónsson Skoðun Sérhagsmunir eða almannahagur Sigurður K Pálsson Skoðun Dauði eða ofsakvíði? Sóley Dröfn Davíðsdóttir Skoðun Skoðun Skoðun Það vex eitt blóm fyrir vestan Sif Huld Albertsdóttir skrifar Skoðun Hversu mörg líf þarf áður en kerfið vaknar? Harpa Hildiberg Böðvarsdóttir skrifar Skoðun Af hverju þurfum við páska? Matthildur Bjarnadóttir skrifar Skoðun Íþrótta- og menningarbærinn Hafnarfjörður Elín Anna Baldursdóttir skrifar Skoðun Hvað fæst fyrir skattpeningana? Stefán Vagn Stefánsson skrifar Skoðun Kosningar eða Eurovision? Þorsteinn Haukur Harðarson skrifar Skoðun Viltu vita? Gunnar Hólmsteinn Ársælsson skrifar Skoðun Dauði eða ofsakvíði? Sóley Dröfn Davíðsdóttir skrifar Skoðun Kílómetragjaldið: aukin skattheimta á þá sem minna mega sín? Júlíus Valsson skrifar Skoðun Sérhagsmunir eða almannahagur Sigurður K Pálsson skrifar Skoðun Sjálfsmynd þjóðar Steinar Harðarson skrifar Skoðun Viltu ná niður þinni eigin verðbólgu? Sveinn Ólafsson skrifar Skoðun Sex ástæður til að segja já við ESB-viðræðum Þorvaldur Ingi Jónsson skrifar Skoðun Hvenær hætta börn að rétta upp hönd? Sigurður Árni Reynisson skrifar Skoðun Þegar hljóð og mynd fara ekki saman Sigurður Eyjólfur Sigurjónsson skrifar Skoðun Hvert stefnir stríðið í Íran? Trump valdi það, en hvað tekur við núna? Jun Þór Morikawa skrifar Skoðun Beiting helmingaskiptareglunnar við fjárskipti hjóna Sveinn Ævar Sveinsson skrifar Skoðun Verða ríki fátæk af því að ganga í Evrópusambandið? Andrés Pétursson skrifar Skoðun Tækifæri til að lækka verðbólgu Marinó G. Njálsson skrifar Skoðun Eins gott að þjóðin viti ekki of mikið Jón Pétur Zimsen skrifar Skoðun Virðisaukaskattur, raunverulegur greiðandi og áhrif á samkeppnishæfni Þórir Garðarsson skrifar Skoðun Sterkari saman og til þjónustu reiðubúin Hanna Katrín Friðriksson skrifar Skoðun Hver heldur á fjarstýringunni í íslensku samfélagi? Sigurður Sigurðsson skrifar Skoðun Hvar býrðu? Ásta Þórdís Skjalddal Guðjónsdóttir skrifar Skoðun Ísland selur sig ekki sjálft – og óvissa selur ekkert Rannveig Grétarsdóttir skrifar Skoðun Föstudagurinn langi spyr: stöndum við með týndu börnunum okkar? Steinþór Þórarinsson skrifar Skoðun Lágir skattar og góð þjónusta fara saman í Kópavogi Guðmundur Jóhann Jónsson skrifar Skoðun Píeta samtökin 10 ára – samstaða um von Bjarni Karlsson skrifar Skoðun Markaðsöflin græða meðan börnin tapa Hólmfríður Jennýjar Árnadóttir skrifar Skoðun „Faðir vor“— Ákall um að afskrifa allar skuldir og lifa í kærleika Sigurvin Lárus Jónsson skrifar Sjá meira