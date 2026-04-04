Besta-spáin 2026: Vindar breytinga

Íþróttadeild Vísis og Sýnar spáir FH 8. sæti Bestu deildar karla í sumar. Íþróttadeild Vísis og Sýnar spáir að venju fyrir um gengi liðanna í Bestu deild karla með árlegri spá sinni fyrir mótið. Keppni í deildinni hefst með leik Íslandsmeistara Víkings og Breiðabliks föstudaginn 10. apríl. Íþróttadeild spáir FH 8. sæti Bestu deildarinnar í sumar og Fimleikafélagið endi tveimur sætum neðar en í fyrra. Undir lok síðasta tímabils var orðið ljóst að Heimir Guðjónsson yrði ekki áfram með FH. Hann tók aftur við liðinu fyrir tímabilið 2023 og undir hans stjórn enduðu FH-ingar einu sinni í 5. sæti og tvisvar sinnum í því sjötta. Forráðamenn FH ákváðu að leita annað og réðu Jóhannes Karl Guðjónsson sem sneri aftur til Íslands eftir að hafa þjálfað AB í C-deildinni í Danmörku. Ekki nóg með það, heldur tilkynntu FH-ingar að nú yrði ný stefna innleidd hjá félaginu. FH var með þriðja yngsta liðið í Bestu deildinni í fyrra en þar á bæ vildu menn yngja enn meira upp og Jóhannes Karl hefur ráðist í það verkefni. grafík/bjarki Skagamaðurinn hefur tekið til hendinni í Kaplakrika. Mikla athygli vakti þegar frekara framlag Böðvars Böðvarssonar var afþakkað og hann færði sig í kjölfarið upp á Akranes. FH-ingar hafa aðallega fengið inn unga leikmenn í vetur, nú síðast Viktor Nóa Viðarsson, son Arnars Þórs Viðarssonar og sonarson Viðars Halldórssonar. Strákurinn kemur úr alvöru FH-fjölskyldu og gaman verður að sjá hvernig hann spjarar sig í Bestu deildinni. Jökull Andrésson var fenginn til að leysa helsta vandamál FH síðustu árin; markvörsluna. Undanfarin ár hafa FH-ingar verið í feitum mínus þegar kemur að mörkum sem þeir fengu á sig, miðað við það sem þeir „hefðu“ átt að fá á sig samkvæmt xG-tölfræðinni. Vonast er til að Jökull snúi þeirri þróun við og vinni fleiri stig fyrir FH en hann tapar. grafík/bjarki Sigurður Bjartur Hallsson átti sannkallað draumatímabil í fyrra og var næstmarkahæstur í Bestu deildinni. Eftir að hafa átt í vandræðum með að klára færin fyrstu árin sín í Bestu deildinni var allt inni hjá Sigurði í fyrra og hann vippaði yfir alla markverði sem á vegi hans urðu. Sigurður er farinn til Spánar og þá er Björn Daníel Sverrisson hættur eftir frábær lokaár á ferlinum. Sigurður og Björn Daníel skoruðu samtals 24 af 49 mörkum FH í fyrra, eða 49 prósent þeirra. grafík/bjarki Til að fylla í þau skörð fengu FH-ingar Adolf Daða Birgisson frá Stjörnunni og Sverri Pál Hjaltested frá ÍBV. Þeirra bíður ærið verkefni en sem betur fer fyrir FH er Kjartan Kári Halldórsson enn til staðar. Hann lagði upp flest mörk allra í Bestu deildinni á síðasta tímabili (13) og skoraði auk þess sex mörk sjálfur. Kjartan er með afbrigðum sparkviss og með baneitraðar fyrirgjafir. Þrátt fyrir að áhersla hafi verið lögð á að lækka meðalaldurinn hjá FH fékk liðið þrítugan sænskan miðvörð, Tobias Carlsson, sem er ætlað að binda vörnina saman. Jóhannes Karl Guðjónsson þjálfaði síðast í Bestu deildinni 2021 þegar hann stýrði ÍA.vísir/lýður FH-ingar voru sterkir á heimavelli í fyrra og töpuðu aðeins einum leik í Krikanum. Vandræði þeirra á gervigrasi eru hins vegar flestum kunn. Annað verkefni sem bíður Jóhannesar Karls er að fá FH-liðið til að halda dampi. Undanfarin þrjú tímabil hefur FH aðeins unnið tvo af fimmtán leikjum sínum í úrslitakeppninni og engan síðustu tvö ár. Í ár er áratugur síðan FH varð síðast Íslandsmeistari. Eftir mikla gósentíð hefur fall liðsins af sínum stalli verið ansi hátt. Ákvarðanir hæstráðenda félagsins undanfarin ár hafa verið æði misjafnar en þeir vonast til að þeir hitti í mark með ráðningunni á Jóhannesi Karli. Nýir vendir sópa stundum best og stuðningsmenn FH vonast eflaust til að sú verði raunin í sumar. En þeir gætu þurft að sýna þolinmæði á meðan félagið stillir sig enn og aftur af. 