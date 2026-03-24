Skoðun

Áhættu­stjórnun í fisk­eldi

Otto Færovik skrifar

Fiskeldi er í örum vexti um allan heim þar sem eftirspurn eftir sjálfbærum sjávarafurðum eykst og villtir fiskistofnar eru undir miklu veiðiálagi. Þegar ný verkefni hefjast þarf atvinnugreinin að takast á við ýmsar áhættur, fjárhagslega óvissu, vaxandi umhverfisáskoranir, til ólgusjós stjórnmálanna og breytinga á regluverki, með það að markmiði að tryggja hagkvæmni í rekstri til lengri tíma. Árangursrík áhættustjórnun krefst heildstæðrar nálgunar sem sameinar tryggingar, rekstraráhættustjórnun og passar upp á fjárfestinguna.

Upphafsaðgerðir skipta máli

Að innleiða áhættustjórnunarkerfi á upphafsstigum verkefnis hjálpar sérfræðingum að skilja landslagið við skipulag og áhætturnar í tengslum við framkvæmdir og rekstur. Snemmbúið áhættumat sýnir að mótvæðisaðgerðir eru teknar til greina og getur gert verkefnið aðlaðandi fyrir fjárfesta. Aðkoma áhætturáðgjafa og tryggingafélaga í upphafi gerir það kleift að ná heildrænni nálgun sem greinir veikleika og setur fram hagnýtar mótvægisaðgerðir áður en vandamál koma upp.

Að draga úr fjárhagslegri áhættu

Aðgangur að fjármagni er nauðsynlegur fyrir vöxt greinarinnar, en fjárhagsleg áhætta, sveiflur á markaðsverði, hækkandi framkvæmdakostnaður og breytingar á regluverki geta hindrað fjárfestingar. Aðferðir eins lánaábyrgðir, áhættuskiptingarkerfi og markvissar niðurgreiðslur geta dregið úr áhættu fyrir lánveitendur og hvatt til fjármögnunar. Gagnsæ fjárhagsáætlun og strangt áhættumat bæta einnig fjárfestingahorfur. Samþætting trygginga við vísitölu og umhverfisáhrif, býður upp á nýstárlegar leiðir til að tryggja stöðugt tekjustreymi og ávöxtun.

Sjálfbærni og traust fjárfesta

Fjárfestar horfa í auknum mæli til sjálfbærni verkefna. Hærra ESG áhættumat tryggir ekki fjármögnun en getur dregið úr heildaráhættu verkefnis og stutt þannig við fjármögnun og hagstæðari tryggingar. Landeldi getur sérstaklega notið góðs af aðgerðum sem lágmarka umhverfisáhrif, úrgangsstjórnun, orkunýtingu og losun kolefnis, sem aftur getur bætt trú markaðarins og tryggingafélaga á verkefninu.

Tryggingar sniðnar að rekstri

Tryggingar gegna lykilhlutverki við að vernda starfsemi fiskeldisfyrirtækja gegn ófyrirséðum atburðum, allt frá óhappatilvikum tengt byggingarframkvæmdum til tafa í gangsetningu eldisframleiðslu. Sérsniðnar tryggingalausnir, sem oft er greind með kortlagningu áhættu, gerir fyrirtækjum kleift að ná sér á strik og halda áfram starfsemi eftir atvik. Atvinnugreinin er í örum vexti og áfram er verið að þróa nýstárlegar tryggingarlausnir til að takast á við einstakar áskoranir og bæta áhættustýringu rekstrar og fjárfestingar innan fiskeldisgeirans.

Snemmbúið viðbragð með áhættustjórnun og ESG áhættumati veitir mikilvægt öryggisnet. Slík samþætting undirbýr fyrirtækin fyrir ýmsa óvissuþætti, gerir þeim kleift að stýra þeim, vernda fjárfestingar og styðja við sjálfbæran vöxt til að mæta alþjóðlegri eftirspurn eftir sjávarafurðum á ábyrgan hátt.

Höfundur er Senior Vice President hjá Marsh.

Fiskeldi Sjókvíaeldi Sjávarútvegur

Mest lesið


Skoðun

Sjá meira


×

Mest lesið