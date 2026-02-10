Skoðun

Sveitar­stjórnar­kosningar 2026 – hvað gera Vinir Kópa­vogs?

Ólafur Björnsson skrifar

Fáeinum vikum áður en framboðsfrestur til sveitastjórnakosninga 2022 rann út tók nýlega stofnað félag í Kópavogi djarfa ákvörðun. Félagið Vinir Kópavogs hafði verið stofnað til að veita Kópavogsbúum vettvang til að ræða málefni Kópavogsbæjar og veita bæjaryfirvöldum, sem farið höfðu offari í skipulagsmálum og stjórnsýslu, aðhald í stefnumarkandi málum fyrir Kópavogsbæ og til að styðja þróun mannvæns samfélags og umhverfis. Framboðið var borið uppi af hugsjónum, áhuga og eldmóði Kópavogsbúa sem töldu afgerandi breytingar á stjórnarfari í bæjarfélaginu nauðsynlegar.

Skilaboðin voru skýr

Skilaboðin frá Vinum Kópavogs til Kópavogsbúa á kjördegi 2022 voru skýr. Lýst var eftir bættum vinnubrögðum og heiðarlegri og vandaðri stjórnsýslu, öflugra íbúalýðræði og endurskoðun á aðalskipulag bæjarfélagsins með mannvænt umhverfi að leiðarljósi.

Á kjördegi treystu fleiri en 2.500 Kópavogsbúar Vinum Kópavogs til að koma framangreindum sjónarmiðum á framfæri og framboðið fékk næst flest atkvæði og tvö sæti af ellefu í bæjarstjórn.

Það tókst þó ekki að velta gömlu valdaflokkunum í bæjarstjórn. Sjálfstæðis- og Framsóknarflokkur fengu innan við 50 % atkvæða, en héldu engu að síður naumum meirihluta, og fast um völdin í bæjarstjórn.

Tveir fulltrúar VK hafa í bæjarstjórn undanfarin fjögur ár verið skýr rödd íbúalýðræðis, vandaðra vinnubragða við stjórn bæjarfélagsins og mannvæns skipulags og lagt sig fram um að eiga gott samstarf við aðra fulltrúa.

Meirihlutinn ræður!

Því miður hafa ýmis baráttumál því ekki náð fram að ganga. M.a. þess vegna eru öll skipulagsmál í gamla miðbænum í miklum ógögnum og meirihlutinn hefur margsinnis verið uppvís af óvönduðum, ófaglegum og ólýðræðislegum vinnubrögðum. Raddir almennra íbúa hafa haft lítið vægi í raun.

Við í stjórn félagsins teljum þó að vinnubrögð bæjaryfirvalda hafi skánað frá því sem áður var og þökkum það öflugum málflutningi og aðhaldi. Sem dæmi þar um má nefna vinnu við rammaskipulag fyrir Kársnes og endurskoðun á bæjarmálasamþykkt. Öflugur, faglegur og málefnalegur minnihluti hefur mikilvægu hlutverki að gegna. Vinir Kópavogs áttu því erindi fyrir Kópavogsbúa í bæjarstjórn.

Skoðanakannanir sem gerðar hafa verið meðal Kópavogsbúa benda til þess að góður hópur þeirra telji að sjónarmið Vina Kópavogs um íbúðalýðræði, áherslur í skipulagsmálum og stjórnsýslu eigi fullt erindi áfram í bæjarstjórn.

Vinir Kópavogs eru félagasamtök en ekki stjórnmálaflokkur. Það er ekki sjálfgefið að félagið bjóði fram nú í vor. Á félagsfundi fimmtudaginn 12. febrúar nk. verður farið yfir stöðuna og vegið og metið hvort félagið bjóði fram í bæjarstjórnarkosningunum 16. maí nk. Við hvetjum félaga og áhugasama um velferð Kópavogs til að mæta á fundinn sem haldinn verður í húsnæði Siglingklúbbsins Ýmis við Naustavör kl. 17:00.

Höfundur er formaður félagsins Vinir Kópavogs.

Skoðun: Sveitarstjórnarkosningar 2026

