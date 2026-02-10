Í dag, þriðjudaginn 10. febrúar, fer fram árlegur sameiginlegur fundur borgarstjórnar og Reykjavíkurráðs ungmenna þar sem teknar verða fyrir tillögur frá einstökum ungmennaráðum borgarinnar um málefni eins og lengingu opnunartíma sundlauga, aukinn opnunartíma félagsmiðstöðva, hækkun frístundastyrkja til barna- og ungsmenna og svo mætti lengi telja.
Það er hefðbundið að borgarstjórn vísi einstökum tillögum Reykjavíkurráðs ungmenna til viðkomandi fagráða borgarinnar til frekari úrvinnslu en eins og verða vill þá fela tillögur Reykjavíkurráðs ungmenna oft í sér aukningu á útgjöldum borgarinnar. Viss tilhneiging hefur verið innan borgarkerfisins að breyta tillögum ungmennaráðanna, eða jafnvel fella. Það er jafnan gert til að hafa betri stjórn á útgjöldum borgarinnar. Einnig geta faglegar og hlutlægjar ástæður verið að baki slíkri niðurstöðu, svo sem að framkvæmd tillögu sé erfið eða útilokuð.
Mál frá ungmennaráðunum hafa oft skapað pólitískar umræður á meðal kjörinna fulltrúa í einstökum fagráðum borgarstjórnar og um daginn var því fagnað af hálfu Reykjavíkurráðs ungmenna að tillaga, sem lögð hafði verið fram á sameiginlegum fundi ráðsins og borgarstjórnar í janúar 2025, hafi nýlega verið samþykkt í borgarstjórn. Það mál varðaði niðurfellingu strætógjalda fyrir reykvísk börn á grunnskólaaldri.
Á þeim tíma sem ég hef verið kjörinn fulltrúi í borgarstjórn Reykjavíkur hefur mér þótt flott hversu mikla vinnu ungmennin hafa lagt í sinn tillöguflutning. Það er því góð hefð að haldinn sé sameiginlegur fundur borgarstjórnar og Reykjavíkurráðs ungmenna. Með þessu styrkjum við lýðræðislega umræðu ásamt því að efla vitund ungs fólks um að það geti haft áhrif.
Höfundur er fyrsti varaborgarfulltrúi í borgarstjórn Reykjavíkur og er félagi í Miðflokknum.
Helgi Áss Grétarsson skrifar
