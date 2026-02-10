Ég er nýbyrjuð að pæla í pólitík. Kannski er það eðlilegt þar sem ég nýkomin með kosningarétt. Þá fer maður að hugsa hvaða stjórnmálafólki ég treysti fyrir minni framtíð. Sem ung manneskja á landsbyggðinni veit ég að tækifærin koma ekki alltaf til manns heldur þarf að hafa fyrir hlutunum. Leggja inn vinnuna. En það skiptir líka máli að það séu leiðtogar í stjórnmálunum með skýra sýn fyrir framtíðina. Leiðtogar sem styðja við landsbyggðina og höfuðborgina og skapa tækifæri fyrir ungt fólk. Það skiptir mig máli.
Núna eru kosningar um formann og framtíð Framsóknar. Fyrir mig skiptir máli að formaður flokksins hafi góða sýn á framtíð Íslands og þar með mína.
Sem nemi í sjúkraliðanámi sem er jafnframt að taka stúdentspróf finn ég beint fyrir þeim jákvæðu breytingum sem urðu í menntakerfinu þegar Lilja Alfreðs var menntamálaráðherra. Hún studdi við iðnnám um allt land og lagði áherslu á að það hafi sömu virðingu og bóknám. Breytingarnar sem hún stóð fyrir gerðu mér í raun kleift að stunda þetta nám og velja leið sem hentar mér. Lilja vill að ungt fólk hafi jöfn tækifæri til náms sama hvar það býr. Það skiptir mig og vini mína máli að þurfa ekki að flytja í burtu frá Vestfjörðum til að stunda nám.
Eitt af því sem stendur upp úr er áhersla Lilju á að koma íslenskunni inn í tæknina. Fyrir okkur sem erum að alast upp í stafrænum heimi er mikilvægt að geta notað íslensku í nýrri tækni. Lilja hefur lagt sitt af mörkum til að íslenskan sé í fyrsta sæti, til dæmis með því að koma íslenskunni inn í streymisveitur eins og Disney+ og í gervigreindina.
Framsókn þarf leiðtoga sem hugsar um framtíðina og setur ungt fólk í forgang. Ég trúi því að Lilja Alfreðsdóttir sé best í því að leiða Framsókn inn í nýja tíma. Hún skilur mikilvægi þess að jafna tækifæri ungs fólks, hefur unnið að góðum breytingum og getur byggt Framsókn upp fyrir næstu kynslóð.
Það skiptir mig máli. Þess vegna kýs ég Lilju.
Höfundur er átján ára nemi við Menntaskólann á Ísafirði.
