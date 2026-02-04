Skoðun

Foss­vogur án í­þrótta – af­leiðingar Foss­vogs­brúar

Baldvin Björgvinsson skrifar

Bygging Fossvogsbrúar mun hafa óafturkræfar afleiðingar fyrir Fossvoginn sem útivistar- og íþróttasvæði. Siglingar, róður og sjósund hverfa og starfsemi siglingaklúbba leggst niður. Þetta er nokkuð sem Siglingasamband Íslands og Alþjóðasiglingasambandið og öll íþróttafélög við Fossvog hafa bent á og varað við. Þrátt fyrir þessi varnaðarorð hefur ekkert verið tekið tillit til ábendinga siglingafólks í ferlinu.

Við upphaf brúarsmíði verður stórt framkvæmdasvæði afmarkað á landi og sjó. Hafsvæðið verður þó ekki girt, heldur einungis skilgreint sem lokað á sjókortum. Slík afmörkun er ósýnileg í raunveruleikanum. Straumar, vindur og ófyrirséðar aðstæður geta auðveldlega borið báta, þar á meðal börn, og sjósundfólk inn á hættusvæði. Við slíkar aðstæður geta siglingaklúbbar ekki borið ábyrgð á öryggi iðkenda og neyðast til að stöðva alla starfsemi sína.

Með þessu er eitt mikilvægasta útivistar- og íþróttasvæði höfuðborgarsvæðisins lagt niður. Fossvogurinn hefur verið byggður upp í áratugi með mikilli sjálfboðavinnu og nýttur af börnum, ungmennum og fullorðnum allt árið um kring. Sá samfélagslegi auður hverfur með einni framkvæmd.

Alvarlegast er þó að engin heildstæð umhverfismatsskýrsla hefur verið gerð um áhrif Fossvogsbrúar á lífríki Fossvogs. Svæðið nýtur að hluta friðunar og er viðkvæmt vistkerfi með fjölbreyttu fugla- og sjávarlífi. Engin gögn liggja fyrir um hvernig brúargerðin muni hafa áhrif á þetta lífríki, þrátt fyrir umfang og varanleika framkvæmdarinnar.

Óbreytt stefna þýðir að Fossvogurinn hættir að vera vettvangur íþrótta, útivistar og samfélagslegrar þátttöku og verður þess í stað lokað framkvæmdasvæði með varanlegum neikvæðum áhrifum á náttúru og lífsgæði íbúa á höfuðborgarsvæðinu sem síðan breytist í lífvana drullupoll sem er ónothæfur til íþróttaiðkunar.

Höfundur er skútuskipsstjóri.

