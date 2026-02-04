Skoðun

Síma­lausir grunn­skólar í Kópa­vogi

Ásdís Kristjánsdóttir skrifar

Í Kópavogi er öflugt skólastarf og við ætlum að tryggja að svo verði áfram. Skólastarf þarf hins vegar að vera í stöðugri endurskoðun með það að markmiði að efla námsárangur og stuðla að umbótum í námi.

Grunnskólastarf á Íslandi stendur frammi fyrir fjölmörgum áskorunum sem kalla á markvissar umbætur og samræmda stefnu. Einhverjar umbætur taka lengri tíma en aðrar skemmri. Sem bæjarstjóri Kópavogs heimsótti ég alla grunnskóla Kópavogs til að skilja þær áskoranir og þau tækifæri sem grunnskólastigið stendur frammi fyrir. Í þeim heimsóknum átti ég samtöl við nemendur, kennara, starfsfólk og foreldra og í framhaldinu kynntum við aðgerðir til að tryggja að skólar í Kópavogi verði áfram í fremstu röð. Einn liður í þeim aðgerðum var að samræma símareglur í öllum grunnskólum Kópavogs. Ég heyrði í samtölum mínum ekki síst frá nemendum óskir þess efnis. Nú hefur Kópavogsbær stigið skrefið og allir grunnskólar Kópavogs verða símalausir frá og með febrúar.

Ég er almennt ekki hrifin af boðum og bönnum og þess vegna finnst mér svo mikilvægt að þessi ákvörðun sé tekin í samráði við nemendur, starfsfólk og foreldra auk ungmenna- og menntaráðs. Við leggjum áherslu á að styrkja félagsleg tengsl nemenda en ekki síst einbeitingu í námi – það gerum við með símalausu skóla- og frístundastarfi.

Við hlustum á skólasamfélagið og foreldra og erum nú að bregðast við með markvissum og faglegum hætti. Þessi aðgerð er ein fjölmargra aðgerða sem við ætlum að ráðast í til að styrkja enn frekar skólastarfið í Kópavogi. Við setjum framtíð nemenda í fyrsta sæti.

Höfundur er bæjarstjóri Kópavogs.

