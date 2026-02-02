Innanbúðarátök á stjórnarheimilinu Sigurður Páll Jónsson skrifar 2. febrúar 2026 19:29 Kosningasvik ríkisstjórnarinnar gagnvart hinum dreifðu byggðum ríður ekki við einteyming. Strandveiðimõnnum var lofað 48 dõgum á hverju sumri og hlaut Flokkur fólksins brautargengi vegna þeirra innistæðulausu loforða. Síðustu tvõ sumur hafa bátar verið stõðvaðir um miðjan júlí vegna þess að potturinn tæmdist. Samt reynir ráðherrann að útbúa reglugerð þannig að bara sumir mega veiða en ekki aðrir. Atvinnuvegaráðherra gafst upp og afhenti inviðaráðherranum kalekin. Sá ágæti ráðherra tók úr sambandi reglugerð fyrir línuívilnun, skel og rækjubætur, byggðakvóta til að auka við strandveiðar. Þar með eru byggðir hringinn í kringum landið í uppnámi. Brothættar byggðir sem hafa treyst á fyrrnefndar bætur um ára raðir. Allt reynt til að kítta upp í kosningasvik sem bitna á bláeygðum strandveiðimõnnum. Í síðustu viku mælti formaður atvinnuveganefndar fyrir frumvarpi um afnám aflamarks í grásleppu. Þar með að fella niður lõg sem samþykkt voru fyrir tveimur árum. Núverand lõgum voru unnin þannig að landinu var skipt í svæði og hvert svæði hafði sinn kvóta byggða á veiðireynslu báta og ekki er hægt að færa aflamark á milli svæða. Hver bátur getur aldrei fengið meira en 1,5 % af heildar aflamarki grásleppu. Að hámarki getur hver bátur, miðað við raðgjõf síðustu ára fengið um 65 tonn af grásleppu í kvóta á ári. Þetta vilja stjórnvõld afnema með þessu frumvarpi formanns atvinnuveganefndar og færa til fyrri vegar með dagakerfi sem fáir vilja og alls ekki þeir sem stundað hafa þessar veiðar undanfarin ár. Ekkert hefur verið hlustað á rõk þeirra sem mótmæla frumvarpinu um afnám aflamarks kerfis. Greinilegt er að vegna svika Flokks fólksins við strandveiðimenn um õrugga 48 daga, ætla hinir stjórnarflokkarnir að stinga ,, dúsu “ upp í munn Flokks fólksins og samþykkja afnám aflahlutdeildar á grásleppu gegn betri vitund! Framganga ríkisstjórnar Kristrúnar Frostasóttur gagnvart dreifðum sjávarbyggðum er byggð á þekkingarleysi og frekju einstakra stjórnar þingmanna sem fá að vaða um á skítugum skónum í leiðangri sínum gegn atvinnugrein sem þrátt fyrir allt borgar veiðigjõld af fiskveiðum hér við land. Slíkur skattur þekkist ekki hjá õðrum þjóðum sem stunda fiskveiðar. Höfundur er trillukarl og fyrrverandi þingmaður. Viltu birta grein á Vísi? Sendu okkur póst. Senda grein Mest lesið Ef þetta er ekki þrælahald – hvað er það þá? Ágústa Árnadóttir Skoðun Daði Már og mannauðsmálin Kári Sigurðsson Skoðun Ung hjón á Íslandi eru að kafna – kerfið er að drepa framtíð þeirra Sigurður Sigurðsson Skoðun „Groundhog Day“ í boði réttarkerfisins Davíð Bergmann Skoðun Skerjafjarðargöng – spörum tíma í umferðinni Hilmar Ingimundarson Skoðun Hvað ertu að gera við sparnaðinn? Jóhann Óskar Jóhannsson Skoðun Við látum stjórnast af sértrú í peningamálum Örn Karlsson Skoðun Að loka á foreldri er ekki einfaldasta leiðin Sahara Rós Blandon Skoðun Mýrar skipta máli - Alþjóðlegur dagur votlendis Álfur Birkir Bjarnason Skoðun Frístundastarf mikilvæg stoð í menntakerfi Reykjavíkurborgar Steinn Jóhannsso,Soffía Pálsdóttir Skoðun Skoðun Skoðun Opið bréf til kjörinna fulltrúa: Íslensk náttúra, villtir laxastofnar og sameiginlegar auðlindir þjóðarinnar eru ekki tilraunaverkefni Agnar Már Másson skrifar Skoðun Innanbúðarátök á stjórnarheimilinu Sigurður Páll Jónsson skrifar Skoðun Sameining sýslumanna samþykkt – stofnunum fækkað um 5% Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir skrifar Skoðun Við látum stjórnast af sértrú í peningamálum Örn Karlsson skrifar Skoðun „Groundhog Day“ í boði réttarkerfisins Davíð Bergmann skrifar Skoðun Skattar hér, skattar þar, skattar alls staðar Rósa Guðbjartsdóttir skrifar Skoðun Flækjur í fjölskyldum Matthildur Björnsdóttir skrifar Skoðun Frístundastarf mikilvæg stoð í menntakerfi Reykjavíkurborgar Steinn Jóhannsso,Soffía Pálsdóttir skrifar Skoðun Skerjafjarðargöng – spörum tíma í umferðinni Hilmar Ingimundarson skrifar Skoðun Hvað ertu að gera við sparnaðinn? Jóhann Óskar Jóhannsson skrifar Skoðun Valdboð í stað samtals – hættulegur tíðarandi Finnbjörn A. Hermannsson skrifar Skoðun Tvær milljónir barna deyja í þögn Gunnar Salvarsson skrifar Skoðun Stóra sleggjan Gunnar Einarsson skrifar Skoðun Daði Már og mannauðsmálin Kári Sigurðsson skrifar Skoðun Orðaleppar og annað óþolandi Jón Pétur Zimsen skrifar Skoðun Eru tæknilegar forsendur orkuskipta til staðar? Eyþór Eðvarðsson skrifar Skoðun Mýrar skipta máli - Alþjóðlegur dagur votlendis Álfur Birkir Bjarnason skrifar Skoðun Varnarstefna uppgjafar – hvað ef íslenska handboltalandsliðið hugsaði svona Arnór Sigurjónsson skrifar Skoðun Myndir þú vilja losna við áhyggjur? Sóley Dröfn Davíðsdóttir skrifar Skoðun Börn í brennidepli – samfélagsleg ábyrgð okkar allra Hákon Skúlason,Jóhanna Pálsdóttir skrifar Skoðun Getur hver sem er boðið sig fram til sveitarstjórna? Lovísa Oktovía Eyvindsdóttir skrifar Skoðun Sleggjunni beitt – gegn almenningi Þorsteinn Sæmundsson skrifar Skoðun Borgarlínan verður kosningamálið í vor Þórir Garðarsson skrifar Skoðun Framboð sem byggir á trú á Akureyri Berglind Ósk Guðmundsdóttir skrifar Skoðun Fjölskyldueinelti, skömmin og Beckham-fjölskyldan Sigríður Svanborgardóttir skrifar Skoðun Ung hjón á Íslandi eru að kafna – kerfið er að drepa framtíð þeirra Sigurður Sigurðsson skrifar Skoðun Sterk heilsugæsla um allt land Alma D. Möller,Jón Magnús Kristinsson skrifar Skoðun Vissulega miklu meira en tollabandalag Hjörtur J. Guðmundsson skrifar Skoðun Gott frumvarp en hverjir komast raunverulega að borðinu? Bogi Ragnarsson skrifar Skoðun María Rut og samkeppnishæfnin Hjörtur J. Guðmundsson skrifar Sjá meira