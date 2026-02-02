Skoðun

Innan­búðar­á­tök á stjórnarheimilinu

Sigurður Páll Jónsson skrifar

Kosningasvik ríkisstjórnarinnar gagnvart hinum dreifðu byggðum ríður ekki við einteyming. Strandveiðimõnnum var lofað 48 dõgum á hverju sumri og hlaut Flokkur fólksins brautargengi vegna þeirra innistæðulausu loforða. Síðustu tvõ sumur hafa bátar verið stõðvaðir um miðjan júlí vegna þess að potturinn tæmdist. Samt reynir ráðherrann að útbúa reglugerð þannig að bara sumir mega veiða en ekki aðrir. Atvinnuvegaráðherra gafst upp og afhenti inviðaráðherranum kalekin. Sá ágæti ráðherra tók úr sambandi reglugerð fyrir línuívilnun, skel og rækjubætur, byggðakvóta til að auka við strandveiðar. Þar með eru byggðir hringinn í kringum landið í uppnámi. Brothættar byggðir sem hafa treyst á fyrrnefndar bætur um ára raðir. Allt reynt til að kítta upp í kosningasvik sem bitna á bláeygðum strandveiðimõnnum.

Í síðustu viku mælti formaður atvinnuveganefndar fyrir frumvarpi um afnám aflamarks í grásleppu. Þar með að fella niður lõg sem samþykkt voru fyrir tveimur árum. Núverand lõgum voru unnin þannig að landinu var skipt í svæði og hvert svæði hafði sinn kvóta byggða á veiðireynslu báta og ekki er hægt að færa aflamark á milli svæða. Hver bátur getur aldrei fengið meira en 1,5 % af heildar aflamarki grásleppu. Að hámarki getur hver bátur, miðað við raðgjõf síðustu ára fengið um 65 tonn af grásleppu í kvóta á ári.

Þetta vilja stjórnvõld afnema með þessu frumvarpi formanns atvinnuveganefndar og færa til fyrri vegar með dagakerfi sem fáir vilja og alls ekki þeir sem stundað hafa þessar veiðar undanfarin ár. Ekkert hefur verið hlustað á rõk þeirra sem mótmæla frumvarpinu um afnám aflamarks kerfis.

Greinilegt er að vegna svika Flokks fólksins við strandveiðimenn um õrugga 48 daga, ætla hinir stjórnarflokkarnir að stinga ,, dúsu “ upp í munn Flokks fólksins og samþykkja afnám aflahlutdeildar á grásleppu gegn betri vitund!

Framganga ríkisstjórnar Kristrúnar Frostasóttur gagnvart dreifðum sjávarbyggðum er byggð á þekkingarleysi og frekju einstakra stjórnar þingmanna sem fá að vaða um á skítugum skónum í leiðangri sínum gegn atvinnugrein sem þrátt fyrir allt borgar veiðigjõld af fiskveiðum hér við land. Slíkur skattur þekkist ekki hjá õðrum þjóðum sem stunda fiskveiðar.

Höfundur er trillukarl og fyrrverandi þingmaður.

Mest lesið


Skoðun

Sjá meira


×

Mest lesið