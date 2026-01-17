Ekkert lát virðist vera á tollahótunum frá Bandaríkjaforseta og síðast í gær lét hann það í veðri vaka að beita þau ríki sem leggja ekki lag sitt við tilraunir hans til að leggja undir sig Grænland tollum. Framkvæmdastjóri Samtaka iðnaðarins segist þó bjartsýnn á að hagsmunagæsla samtakanna og stjórnvalda nái árangri.
Undanfarin misseri hefur íslenskur þungaiðnaður mætt talsverðum ógnum vegna óreiðu í alþjóðamálum enda hafa Íslendingar einnig þurft að kljást við tollaógnir frá Evrópusambandinu og þann möguleika að landið yrði undir í tollastríði þvert yfir Atlantshafið.
Sigurður Hannesson framkvæmdastjóri Samtaka iðnaðarins segir viðvarandi óvissuástand í heimsmálunum gera það að verkum að fyrirtæki á Íslandi hafi takmarkað svigrúm til langtímaáætlana.
„Í þessu óvissuástandi sem ríkir í heiminum skiptir enn meira máli, það er lykilatriði, að stjórnvöld á Íslandi skapi stöðugleika í rekstrarumhverfi fyrirtækja,“ segir hann.
Samtök iðnaðarins sé vel vakandi og vinni vel með stjórnvöldum að hagsmunagæslu.
„Varðandi bandarikin er Ísland eins og flestöll ríki heims að vinna að viðskiptasamningum í þessu breytta landslagi og við höfum mikla trú á því að þar leynist tækifæri til að efla tengsl ríkjanna og auka viðskipti með gagnkvæmum ávinningi að leiðarljósi,“ segir Sigurður.
Íslenskur iðnaður sé auðvitað ekki í kjörinni samningastöðu í heimi þar sem hundur étur hund.
„Það eru auðvitað mörg riki sem eru í þessari biðröð, og biðröðin er löng og of snemmt að segja til um árangurinn. En við erum bjartsýn á að þarna leynist tækifæri sem hægt sé að sækja og nýta,“ segir Sigurður Hannesson, framkvæmdastjóri Samtaka iðnaðarins.