Forsvarsmenn Félags íslenskra atvinnuflugmanna, eða FÍA, segja það alfarið á ábyrgð stjórnenda Icelandair að hætta eigi að fljúga til Istanbúl í Tyrklandi. Stjórnendur hafi gert mistök sem nú sé verið að varpa yfir á flugmenn. Ekkert í núverandi kjarasamningi komi í veg fyrir áframhaldandi flug til Icelandair.
Icelandair sendi í gær út tilkynningu um ákvörðunina og þar sagði að hún hefði verið tekin vegna þess að stéttarfélagið hefði dregið undanþágu, sem uppbygging flugleiðarinnar hafi krafist, til baka frá og með 1. febrúar.
„Því miður mun afturköllun undanþágunnar leiða til kostnaðarhækkana og óvissu sem gera það að verkum að þessi flugleið og frekari fjárfesting í uppbyggingu hennar er að óbreyttu ekki lengur raunhæf fyrir félagið,“ var haft eftir Boga Nils Bogasyni, forstjóra Icelandair í tilkynningunni.
Í yfirlýsingu frá stjórn FÍA, sem Jón Þór Þorvaldsson formaður skrifar undir, segir að ákvörðunin snúist um samstarfssamning sem Icelandair hafi gert við Turkish Airlines í júní 2023. Í kjölfarið hafi komið í ljós að í undirbúningi fyrir flugferðir til Istanbúl hafi verið gerð alvarleg mistök og gleymst hafi að gera ráð fyrir lögbundnum hvíldartíma áhafna í Istanbúl.
Þegar þau mistök hafi uppgötvast, í maí 2025, hafi forsvarsmenn Icelandair leitað til FÍA og farið fram á undanþágu frá kjarasamningi og hún hafi verið veitt. Í yfirlýsingu stjórnarinnar segir að það sé hagur bæði Icelandair og flugmanna að stuðla að vexti og uppgangi félagsins og að undanþágur sem þessar hafi ítrekað verið veittar án ágreinings í marga áratugi.
Hins vegar segir stjórnin að stjórnendur Icelandair hefðu alltaf getað skipulagt ferðirnar til Istanbúl innan ramma kjarasamninga og reglugerðar, án þess að þurfa undanþágur.
Stjórnin segir að síðastliðið haust hafi stjórnendur Icelandair ákveðið að hafna einhliða einu ákvæði kjarasamnings sem skrifað var undir árið 2020. FÍA hafi skotið því máli til Félagsdóms sem hafi úrskurðað þann 10. desember að þáverandi formann samningsnefndar Icelandair hafi skort umboð og því væri ákvæðið sem um ræðir ekki hluti af kjarasamningi.
Hæstiréttur hefur síðan þá staðfest niðurstöðu Félagsdóms en FÍA segir að þessi málatilbúnaður hafi hvorki verið að ósk né frumkvæði félagsins. Málið hafi þó þær afleiðingar að allar undanþágur séu lagalega ógildar og þar á meðal sú undanþága sem FÍA hafi í góðri trú veitt vegna flugferða til Istanbúl.
Stjórn FÍA segir ákvörðunina um að fella niður flug til Istanbúl alfarið á ábyrgð stjórnenda félagsins og byggja á mistökum þeirra. Nú séu þeir að gera tilraun til að varpa ábyrgðinni yfir á flugmenn. Þá sé ekkert í núverandi kjarasamningi sem komi í veg fyrir áframhaldandi flugferðir til Istanbúl.
„Stjórn og félagsmenn FÍA harma ákvörðun Icelandair og hafna alfarið ásökunum um hlut FÍA í þeirri ákvörðun.“