Skoðun

Lýðheilsa og lífs­gæði í Reykja­vík

Heiða Björg Hilmisdóttir skrifar

Borgir sem leggja áherslu á lýðheilsu verða sjálfbærari, öflugri og betri til búsetu fyrir alla aldurshópa. Mitt hjartans mál er að Reykjavík sé borg sem gefur öllum tækifæri til heilbrigðs, öruggs og innihaldsríks lífs – þar sem heilsan, vellíðanin og jöfnuðurinn eru hjartað í samfélaginu.

Í vikunni samþykktum við í borgarstjórn aðgerðaráætlun sem gengur undir nafninu„Heilsuborgin Reykjavík.” Þar er meginmarkmiðið að skapa borg sem styður við heilsu og vellíðan íbúa í sem víðustum skilningi. Þar setti borgarstjórn aukna áherslu á forvarnir barna- og ungmenna, aðgerðir sem stuðla að inngildingu og virkri þátttöku allra í samfélaginu, tengingu við náttúruna, næringu, hreyfingu. Lykilatriði er að við lítum á lýðheilsu sem megin viðfangsefni í öllu sem við gerum. Þannig er opið og aðgengilegt menningarstarf, góð menntun barna, rekstur bókasafna, og svo ótal margt fleira sannarlega lýðheilsumál þó það sé ekki tiltekið í þessari aðgerðaáætlun.

Ég er iðulega innt eftir því í samtölum við borgarbúa hvort ekki sé hægt að bæta við bekkjum á gönguleiðum innan borgarinnar, fá betri lýsingu og skýrari merkingar á stígum í náttúru borgarlandsins. Það er mjög virkur áhugi á meðal almennings á að bæta möguleika til hreyfingar og útiveru innan borgarinnar.

Nýleg viðurkenning UNESCO á íslenskri sundlaugamenningu undirstrikar að hefðir sem styrkja félagslega tengingu og heilsu eru menningarleg verðmæti sem við eigum að varðveita og efla, rétt eins og grænu svæðin sem við viljum rækta í borginni.

Hvað eru borgarskógar meira en tré? Ræktun borgarskóga er ekki aðeins fagurfræðilegt verkefni heldur lykilþáttur í loftslagsaðgerðum, betri loftgæðum og aukinni vellíðan borgarbúa. Græn svæði skapa rými fyrir útivist og styrkja samfélagslega tengingu. Rannsóknir sýna að örstutt útivist í náttúru dregur marktækt úr kvíða og depurð, fjölbreytni í fuglalífi innan borgarskóga styrkir vistkerfi og líffræðilegan fjölbreytileika.

Með því að halda áfram að þróa aðgerðaráætlun sem byggir á þessum áherslum tryggjum við að Reykjavík verði borg þar sem velsæld, heilsa og náttúra fara hönd í hönd. Þetta er fjárfesting í framtíðinni, fyrir fólk, loftslag og lífríki. Lýðheilsa er stefnumarkmið sem skilar alvöru lífsgæðum, hamingjusömum íbúum og hamingjusamri borg.

Á morgun, föstudaginn 16. janúar frá klukkan 9:00-11:00, verður opinn fundur í Tjarnarsal í Ráðhúsi Reykjavíkur þar sem við beinum sjónum að mikilvægi þeirra þátta sem geta styrkt heilsu og vellíðan íbúa og eiga samtal um það hver lykillin er að góðum lífsgæðum. Flutt verða erindi þar sem farið er yfir ýmis verkefni innan borgarinnar sem styðja við lýðheilsu. Verið öll hjartanlega velkomin.

Höfundur er borgarstjóri í Reykjavík. 

Heiða Björg Hilmisdóttir Skoðun: Sveitarstjórnarkosningar 2026

Mest lesið


Skoðun

Sjá meira


×

Mest lesið