Nýtt byggingar­land á Blikastöðum

Regína Ásvaldsdóttir skrifar

Á fundi bæjarstjórnar Mosfellsbæjar í gær, miðvikudaginn 14. janúar var samþykkt að auglýsa deiliskipulagstillögu og breytingu á aðalskipulagi fyrir fyrsta áfanga Blikastaðalands. Með því hefst formlegt kynningar- og samráðsferli þar sem íbúar geta kynnt sér tillögurnar og komið ábendingum á framfæri. Verkefnið hefur verið unnið í þverpólitískri sátt á yfirstandandi kjörtímabili.

Með þessu skipulagi er markmiðið að brjóta nýtt land til byggðar í austurhluta höfuðborgarsvæðisins.

Skipulagið er einstaklega vel útfært enda hefur verið vandað mjög til verka. Það sem gerir þetta skipulag sérstakt er að áður en hús voru teiknuð inn var horft fyrst til gróðursins, Skálatúnslækjarins og þess landslags sem fyrir er. Fyrst komu grænu svæðin og síðan byggðin. Þessir skilmálar eru svo settir inn í skipulagið en ekki sem fylgiskjöl heldur sem bindandi hluti af deiliskipulaginu sjálfu. Þá hefur tekist að koma fyrir bílastæðum, að meðaltali 1,5 stæði á íbúð á svæðinu auk þess sem gert er ráð fyrir Borgarlínu í hjarta hverfisins, við Blikastaðabæinn. Þannig er bæði tekið tillit til daglegra þarfa fólks og framtíðarsýnar í samgöngum.

Byggðin er vissulega þétt en með ótrúlega vel útfærðum lausnum þá er grænt yfirbragð ríkjandi og tekið hefur verið tillit til birtustigs, aðgengi að opnum svæðum og annarra þátta sem auka lífsgæði. Þá er lagt til að húsin næst Blikastaðabænum verði með skáþaki, til að halda í tenginguna við fortíðina.

Svona stór ákvörðun, eins og skipulag fyrir 1.260 íbúðir við Blikastaði í fyrsta áfanga hverfis sem mun telja um 3.600 íbúðir fullbyggt, þarfnast auðvita góðrar kynningar og opinnar umræðu því fá mál snerta samfélagið jafn mikið og skipulagsmál.

Vinnslutillaga var kynnt fyrir ári síðan og nú er að hefjast umfangsmikil kynning á endurgerðri tillögu deiliskipulagsins.

Við erum komin með traustan fjárhagslegan grunn að verkefninu með uppfærðum samningi sem gerir okkur kleift að ráðast í uppbyggingu helstu innviða, s.s. skóla, leikskóla og íþróttamannvirki.

Til lengri tíma litið mun uppbygging á Blikastöðum styrkja fjárhagslegan grunn fyrir samfélagið í Mosfellsbæ, en jafnframt þarf að hafa í huga að hér er um uppbyggingu til margra ára og jafnvel áratuga að ræða. Þrátt fyrir að fjöldi bæjarbúa hafi rúmlega tvöfaldast frá árinu 2000 hefur vel tekist til við að halda í staðaranda Mosfellsbæjar sem er íbúum mjög mikilvægt. Þannig þarf það einnig að vera með þessa uppbyggingu.

Ég vona að Mosfellingar nýti þetta tækifæri og kynni sér skipulagstillöguna sem verður aðgengileg á vefnum auk þess að taka þátt í opnum kynningum sem fyrirhugaðar eru um málið.

Höfundur er bæjarstjóri Mosfellsbæjar. 

