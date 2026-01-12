Við heyrum stöðugt fréttir af því hvernig gervigreind er að breyta heiminum. Við lesum um byltingar erlendis, sjáum myndbönd af nýjustu tækni og heyrum af ótrúlegum möguleikum. En það er stórt skref að fara frá því að vera neytandi þessara frétta yfir í að skilja tæknina og geta sjálfur fundið lausnir sem skapa verðmæti.
Hvernig tökum við þetta skref hér á landi?
Núna á föstudaginn, þann 16. janúar 2026, hefst fyrsta Gervigreindarkeppni Íslands. Keppnin stendur yfir í heila viku og er hugsuð sem verklegur stökkpallur fyrir þau sem vilja fara dýpra en fyrirsagnirnar.
Raunveruleg gögn, engin kennslubókadæmi
Nálgunin í keppninni er sú að best sé að læra með því að gera. Hér er ekki verið að leysa fræðileg dæmi uppi í fílabeinsturni. Keppt er í liðum um að leysa praktísk verkefni sem byggja á raunverulegum gögnum frá íslenskum fyrirtækjum.
Þetta er lykilatriði. Í kennslubókum eru gögnin oft hrein og snyrtileg, en raunveruleikinn er flóknari. Með því að glíma við raunveruleg gögn læra þátttakendur að sjá tækifærin sem leynast í gögnunum og hvernig beita má tækninni á íslenskan veruleika, en ekki bara þann erlenda.
Mælanlegur árangur, ekki hugmyndakeppni
Þessi keppni snýst ekki um að finna bestu hugmyndina út frá þessum gögnum og selja hana með glærukynningu fyrir dómnefnd. Hvert verkefni hefur markmið og mælanlega stigagjöf sem ákveður bestu lausnina.
Einfalt dæmi um slíkt væri að nota gervigreind til að sía ruslpóst. Markmiðið væri þá ekki að velta fyrir sér hugmyndum að betra pósthólfi, heldur að smíða líkan sem flokkar tölvupóst sem annaðhvort rusl eða ekki. Liðið sem nær mestri nákvæmni sigrar.
Til að líkja enn frekar eftir raunveruleikanum þurfa keppendur að setja lausnir sínar upp sem vefþjónustu, rétt eins og þegar maður notar mállíkön eins og ChatGPT gegnum Internetið.
Vegleg verðlaun og tækifæri
Það er til mikils að vinna. Yfir 2.000.000 kr í peningum, ekki inneignum. Fyrir háskólanema er hvatinn enn stærri, en sigurliðinu í háskólaflokki býðst sumarstarf hjá Íslandsbanka.
Styrkjum stöðu Íslands
Til að Ísland fylgi þróuninni í tækniheiminum þurfum við fleira fólk sem kann handtökin. Þessi keppni er liður í því að efla þekkinguna í landinu, en hún gerir það ekki af sjálfu sér. Til þess þurfum við öfluga þátttöku frá fólki. Keppnin er opin öllum, hvort sem þú ert háskólanemi, sérfræðingur eða áhugamanneskja.
Við hvetjum alla sem hafa áhuga á tækni og nýsköpun, hvort sem þú ert byrjandi eða lengra kominn, til að kynna sér málið á gervigreindarkeppni.is (eða gki.is).
Ekki láta þessa lest fram hjá þér fara. Tökum þátt og lærum eitthvað nýtt.
Höfundar eru áhugamenn um gervigreind og stofnendur keppninnar.
