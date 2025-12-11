Að gera eða vera? Árni Sigurðsson skrifar 11. desember 2025 10:45 Nýir möguleikar á gervigreindaröld Ég hef verið að hugleiða hversu oft við skilgreinum okkur út frá störfum okkar eða starfsheitum – „ég er lögfræðingur, læknir, verkfræðingur“ og svo framvegis. Á vissan hátt er það eins og að segja: „Ég er skrúfjárn, hamar eða sög.“ En við erum ekki verkfærin sem við notum. Við erum svo miklu meira en það sem við gerum til að afla tekna. Uppgangur gervigreindar gefur okkur ótrúleg tækifæri til að færa fókusinn frá því að „gera“ yfir í það að „vera“ og byrja að skilgreina okkur út frá innra lífi okkar frekar en þeim hlutverkum eða störfum sem við gegnum í samfélaginu. Áhrif tækninnar á sjálfsvirðingu okkar: Eftir því sem gervigreind og tækni gerir fleiri verkefni sjálfvirk, minnkar nauðsyn þess að eltast stöðugt við markmið, afrek og afköst. En hvað verður um sjálfsvirðingu okkar og tilfinninguna um tilgang þegar við förum að skipta sífellt minna máli sem gerendur í hátæknivæddum heimi? Lausnin er að stíga út úr þessari hringrás. Að vera „mannlegur gerandi“ getur veitt ytri viðurkenningu, en oft á kostnað kulnunar, streitu og fjarlægðar frá innra sjálfi okkar, fjölskyldu og vinum. Að rækta hlutverk okkar sem manneskjur: Í staðinn eru núna að skapast kjöraðstæður sem veita tækifæri til að rækta hlutverk okkar sem „manneskjur“, lifa með meiri nærveru, vakandi athygli, einlægni og samkennd. Það felur í sér að einbeita sér að því hver við erum, ekki bara hverju við áorkum. Að vera kyrr, hlusta og fylgjast með án þess að stöðugt meta okkur út frá afrekum. Þessi viðhorfsbreyting getur aukið sköpunargáfu, bætt líkamlega og andlega heilsu og leitt til innihaldsríkari sambanda. Þegar öllu er á botninn hvolft er enginn sem grætur það á dánarbeði að hafa ekki verið lengur í vinnunni. Ný skilgreining á árangri: Gervigreindaröldin gefur okkur djúptæk tækifæri til að endurskilgreina hvað það þýðir að ná árangri – ekki eftir því hversu mikið við gerum, heldur hversu fullkomlega við lifum, með því að rækta eiginleika eins og gleði, frið, sátt og umhyggju. Gildi okkar kemur ekki frá stöðugu annríki, heldur frá því hver við erum í kjarna okkar. Þessi breyting frá því að „gera“ yfir í það að „vera“ gerir okkur kleift að samræma gjörðir okkar við okkar sanna sjálf og finna dýpri lífsfyllingu. Tækifæri til að verða betri manneskjur: Ég tel að þetta gæti orðið einn helsti ávinningurinn af þeim umbreytingum sem innleiðing gervigreindar mun hafa í för með sér, en við erum aðeins við blábyrjun þeirra. Tökum fagnandi þessu tækifæri til að breytast frá því að vera mannlegir gerendur yfir í að verða sannarlega betri manneskjur, og leyfum okkur að blómstra handan takmarkana verkefnamiðaðrar tilveru með því að auðga innra líf okkar og rækta þau gildi sem færa okkur kærleika og hugarró. Höfundur er fyrrum framkvæmdastjóri Stjórnunarfélagsins og áhugamaður um innleiðingu gervigreindar. 