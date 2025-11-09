Bankastjóri Íslandsbanka segir nýtilkynnt lánafyrirkomulag verðtryggðra lána vera til þess gerð að losa stífluna sem myndast hefur á fasteignamarkaði vegna dóms Hæstaréttar frá í síðasta mánuði. Fyrirkomulagið sé hugsað sem langtímalausn og stendur fyrstu kaupendum og almennum lántökurum til boða.
Viðmið taki mið af ríkisbréfum
Jón Guðni Ómarsson bankastjóri gerði heiðarlega tilraun til að útskýra ný vaxtaviðmið Seðlabankans sem mikið hefur verið rætt um og ritað undanfarna daga.
„Dómur Hæstaréttar gekk út á það að það þurfi að vera skýrleiki gagnvart neytandanum og lántakanum hvað gerist þá og að hann geti þá skoðað það sjálfur. Síðan er það Seðlabankinn sem óháður aðili sem birtir viðmið. Það er verið að uppfylla það með þessu,“ sagði hann í kvöldfréttum Sýnar í kvöld.
„Það sem Seðlabankinn gerir þarna er að þau eru að horfa á ríkisbréf. Það eru bréf sem þeir eiga mikil viðskipti með, djúpur markaður og góð verðmyndun. Gallinn hins vegar er að það eru ekki alltaf til fimm ára ríkisbréf. Þegar við ætlum að endursetja vexti til fimm ára þurfum við að horfa til þess hvað ríkið væri að fá lánað til fimm ára. Það er það sem Seðlabankinn er með þessu að reyna að meta,“ sagði hann svo en hagfræðingar hafa sagt viðmiðin óskýr og torskilin óhagfræðimenntuðum lesendum til varnar.
Jón Guðni segir lánin nýju verða á 4,75 prósenta verðtryggðum vöxtum og að þau standi öllum til boða, fyrstu kaupendum og almennum lántakendum. Aðspurður segist hann telja að losna muni um stífluna.
„Við teljum klárlega svo vera. Hjá okkur eru tugir manna sem hafa verið að bíða eftir þessu og jafnvel að bíða með að klára sín fasteignakaup. Það verða vonandi skemmtileg símtöl við þetta fólk á næstu dögum,“ segir hann.
Er þetta stór hópur?
„Hjá okkur eru þetta tugir manna sem hafa þegar sótt um og hafa bara verið að bíða. Svo eru örugglega einhverjir fleiri líka sem hafa ekki sent inn umsókn en hafa verið að bíða eftir þessu. Þannig að það er svolítið erfitt að meta en við vonum að það fari bara tiltölulega hratt af stað,“ segir hann og bætir við að gera megi ráð fyrir fjöri í bankanum næstu daga.
Er þetta skammtímalausn eða varanleg?
„Við teljum að þetta sé varanleg lausn. Þetta mæti þeim kröfum sem eru settar fram í dómi Hæstaréttar sem féll í október. Í sjálfu sér er aldrei hægt að útiloka neitt en við horfum á þetta sem langtímalausn,“ segir Jón Guðni Ómarsson bankastjóri Íslandsbanka.