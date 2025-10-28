Umræðan um gervigreind (AI) sveiflast oft milli tveggja öfga: annars vegar draumóra um tæknilega útópíu og hins vegar martraða um endalok mannkyns. Sannleikurinn er þó miklu flóknari, fullur af blæbrigðum og krefst þess að við greinum á milli raunverulegra möguleika og ýkjukenndra skelfimynda. Hér eru níu algengar mýtur um gervigreind – vegnar, metnar og bornar saman við nýjustu gögnin.
1. „Gervigreind er að glata gæðum“ – Satt eða logið?
Að hluta satt: Þetta er raunveruleg tæknileg ógn sem kallast „líkanahrun“ (Model Collapse). Þegar gervigreindar líkön eru endurtekið þjálfuð á gögnum sem önnur gervigreind hefur búið til – eins og nú á sér stað með yfir 74% nýs efnis á netinu – byrja þau smám saman að „gleyma“ raunveruleikanum. Fjölbreytileikinn tapast, jaðartilfelli hverfa og eftir stendur einsleit og sífellt vitlausari útgáfa af heiminum.
Að hluta logið: Þetta er þó ekki óumflýjanlegt. Lausnir eru þegar í þróun, t.d. að tryggja að að minnsta kosti 25–30% þjálfunar gagna séu alltaf ný og manngerð. Þá kemur tækni eins og RAG (Retrieval-Augmented Generation) til sögunnar, sem tengir líkön við sannreyndar upplýsingar í rauntíma. Baráttan gegn stafrænu skyndifæði er hafin.
2. „Gervigreind mun eyða öllum störfum“ – Satt eða logið?
Logið: Þetta er ein algengasta ofeinföldunin. Spá Goldman Sachs um að 300 milljónir starfa verði fyrir áhrifum hefur oft verið túlkuð sem fjöldaatvinnuleysi. En ný gögn frá World Economic Forum (WEF) sýna annað: á meðan 9 milljónir starfa kunna að hverfa á næstu fimm árum, gætu 19 milljónir nýrra orðið til – nettó aukning upp á 10 milljónir.
Satt – að hluta: Hættan liggur í „reynslubilinu“ (experience gap). Gervigreind er þegar farin að útrýma hefðbundnum byrjunarstöðum, t.d. í þjónustuverum, hugbúnaðarþróun og skrifstofustörfum. Auglýsingum eftir slíkum störfum hefur fækkað um rúm 11% síðan 2021, á meðan eftirspurn eftir störfum sem krefjast gervigreindar kunnáttu hefur aukist um 30%. Áskorunin er því ekki skortur á störfum – heldur skortur á fyrsta þrepinu í starfsferlinum.
3. „Gervigreind mun leysa öll samfélagsvandamál“ – Satt eða logið?
Logið: Gervigreind er verkfæri – ekki töfralausn. Hún getur jafnvel magnað upp núverandi fordóma. Rannsókn frá 2024 sýndi að gervigreindar líkön í lánamálum mismunuðu umsækjendum eftir kynþætti: svartir og rómönsk-amerískir umsækjendur þurftu að hafa allt að 120 stigum hærri lánstraust einkunn til að fá sambærilegt lán og hvítir umsækjendur.
Satt – að hluta: Á réttum sviðum getur gervigreind haft gríðarleg jákvæð áhrif. Hún flýtir fyrir þróun nýrra lyfja, hjálpar við að fínstilla orkunotkun og gæti dregið úr losun gróðurhúsalofttegunda um 5–10% fyrir árið 2030. En hún leysir ekki félagsleg vandamál – hún endurspeglar þau.
4. „Gervigreind er örugg og hlutlaus“ – Satt eða logið?
Logið: Þetta er hættuleg ranghugmynd. Gervigreind er aðeins jafn hlutlaus og gögnin sem hún lærir af. Þar sem gögnin endurspegla mannlegt samfélag, sem er ekki hlutlaust, verður gervigreindin það ekki heldur. Þess vegna hafa stofnanir eins og UNESCO sett fram siðareglur og NIST þróað áhættustjórnunar ramma. En flestar þessara reglna eru sjálfboðavinna og eftirfylgnin lítil. Það skapar hættulegt bil milli tækninnar og eftirlitsins.
5. „Sjálfvirk vopn draga úr mannfalli“ – Satt eða logið?
Mjög umdeilt: Stuðningsmenn halda því fram að gervigreind geti aukið nákvæmni og dregið úr mannlegum mistökum. En alþjóðastofnanir eins og Rauði krossinn (ICRC) og Mannréttindavaktin (Human Rights Watch) varar eindregið við því að framselja ákvarðanir um líf og dauða til véla. Þær benda á þrjú lykilvandamál: vélar skortir mannlega dómgreind, þær grafa undan meginreglunni um mannlega stjórn og skapa „ábyrgðargat“ – hver ber ábyrgð þegar vél gerir mistök? Krafan um alþjóðlegan sáttmála til að banna eða setja reglur um sjálfvirk vopn fyrir árið 2026 verður sífellt háværari.
6. „Almenn gervigreind (AGI) er handan við hornið“ – Satt eða logið?
Logið: Spár um hvenær við náum gervigreind sem jafnast á við mannlega hugsun á öllum sviðum (AGI) eru mjög misvísandi. Bjartsýnustu frumkvöðlarnir, eins og Sam Altman hjá OpenAI, tala um seint á þessum áratug. Flestir vísindamenn eru þó varfærnari: ný könnun meðal þúsunda sérfræðinga bendir til að miðgildi spáa sé nær árinu 2040 – hraðari þróun en áður var talið, en enn langt frá því að vera „handan við hornið“.
7. „Orka og auðlindir eru Akkilesarhæll gervigreindar“ – Satt eða logið?
Satt: Þetta er einn áþreifanlegasti flöskuhálsinn. Samkvæmt Alþjóðaorkumálastofnunin (IEA) gæti raforkunotkun gagnavera tvöfaldast fyrir árið 2030 – aðallega vegna gervigreindar. Kína stjórnar um 90% af vinnslu sjaldgæfra jarðmálma, sem eru lykilefni í örgjörvum fyrir AI. Vestræn ríki eru í kapphlaupi um að tryggja eigin aðfangakeðjur, með áætlunum eins og REsourceEU í Evrópu og samstarfi Bandaríkjanna og Ástralíu.
8. „Kjarnorka er lausnin á orkuvanda gervigreindar“ – Satt eða logið?
Að hluta satt: Vegna gríðarlegrar og stöðugrar orkuþarfar hefur áhugi á kjarnorku, sérstaklega smáeiningakljúfum (SMRs), aukist hratt. Þessir litlu, færanlegu ofnar geta veitt gagnaverum stöðugt og kolefnis lítið rafmagn allan sólarhringinn. Tæknirisar eru þegar byrjaðir að fjárfesta í þessari lausn. Hún er þó ekki eina svarið – endurnýjanleg orka er enn hornsteinn orkustefnu tæknigeirans, þótt hún ein og sér dugi ekki til að mæta grunnþörfinni.
9. „Íslenskan mun deyja stafrænum dauða“ – Satt eða logið?
Logið – ef rétt er að verki staðið: Þetta er ekki spádómur heldur viðvörun. Án aðgerða er hættan raunveruleg, en með markvissu átaki – undir forystu stjórnvalda, atvinnulífs og háskóla – getum við tryggt stafrænt fullveldi íslenskunnar.
Verkefni eins og Máltækniáætlun fyrir íslensku, sem Almannarómur stýrir, hafa lagt traustan grunn að því. Með því að safna gríðarlegu magni íslenskra gagna (texta og tali) og þróa opin grunnlíkön, er verið að tryggja að íslenskan lifi í stafrænum heimi. Þessi opnu gögn og líkön eru ekki aðeins vörn fyrir tungumálið – heldur undirstaða nýsköpunar. Sprotafyrirtæki eins og Miðeind nýta nú þegar þennan grunn til að þróa leiðréttingarkerfi, talgreina og þýðingarvélar. Að eiga okkar eigin máltækni innviði er lykillinn að því að Ísland verði ekki aðeins notandi erlendra lausna, heldur skapandi afl í gervigreindaröldinni.
Niðurstaða: Hvað er satt og hvað er logið?
Gervigreind er hvorki frelsari né ógnvaldur – hún er spegill mannlegra ákvarðana. Hún mun endurspegla bæði visku okkar og veikleika. Verkefnið fram undan er því ekki að hræðast vélarnar, heldur að læra að byggja þær með ábyrgð, siðferði og mannlega framtíðarsýn.
Þessi grein er skrifuð með gervigreind en ekki af gervigreind - á því er mikill munur.
Höfundur er gervigreindar- og framtíðarfræðingur.
