Fögnuðu fal­legri og ó­væntri vin­áttu

Dóra Júlía Agnarsdóttir skrifar
Saga Margrét, Tinna Marín, Marín, Andri og hundurinn Hera fögnuðu bókaútgáfu Marínar.
„Ég er frekar upptekin af því að tala ekki bara um hlutina heldur framkvæma þá,“ segir Marín Magnúsdóttir sem var að senda frá sér sína fyrstu bók, Hera og Gullbrá.

Sagan byggir á sönnum atburðum.

„Hugmyndin kviknaði eftir óvænt ævintýri okkar fjölskyldunnar í Húsafelli fyrir nokkrum árum. Saga Margrét dóttir okkar var hrædd við hunda þegar hún var yngri og Hera hundurinn okkar hjálpaði henni mikið að komast yfir hræðsluna á sínum tíma,“ segir Marín um bókina.

„Í sumarbústaðarferð okkar fjölskyldunnar fundum við sem sagt pínulítinn gæsarunga sem neitaði að víkja frá okkur og við gáfum henni nafnið Gullbrá. Hera hundurinn okkar tók Gullbrá undir sinn verndarvæng og til varð sönn og hugljúf saga sem segir frá óvæntri og fallegri vináttu.“

Marín er gift Andra Þór Guðmundssyni og saman eiga þau fimm börn og tvo labradorhunda, Heru og Heklu. Hera er í dag sömuleiðis heimsóknarhundur Rauða krossins.

„Hún fer ásamt mér að heimsækja hópa eða einstaklinga en markmið Hundavina er að rjúfa félagslega einangrun og létta einstaklingum lífið,“ segir Marín og brosir. 

Marín er alltaf með marga bolta á lofti og sat ekki lengi á hugmyndinni að skrifa bók. 

Hún er viðskiptafræðingur að mennt með sérhæfingu í mannauðsstjórnun og markaðs- og almannatengslum, situr í stjórnum fjölmargra fyrirtækja og er stjórnarformaður Exedra auk þess sem hún teku virkan þátt í nýsköpunarverkefnum og ýmsum góðgerðarverkefnum, á borð við Riddarar kærleikans. 

Marín glæsileg í útgáfuteitinu.Sunna Ben

„Ég er frekar upptekin af því að tala ekki bara um hlutina heldur framkvæma þá, þannig ég ákvað að henda mér í bókaskrifin eftir að ég sagði við stelpurnar mínar að þær væri gaman að gera fallega sögu úr þessu.“

Marín segir það góða tilfinningu að vera búin að gefa bókina út.

„Mér er búið að finnast þetta ferli allt saman mjög skemmtilegt, einnig þykir mér svo vænt um að hafa fengið nána frænku mína Sunnevu Guðrúnu til að myndskreyta bókina. Hún er algjör snillingur og gerir þetta virkilega vel.

Aftast í bókinni er svo QR kóði með stuttu myndbandi af ævintýrinu. Það er gaman að horfa á það með börnunum eftir að vera búin að lesa, þá verður þetta svo raunverulegt.“

Marín fagnaði útgáfunni hjá Sölku með flottu teiti en hér má sjá nokkrar vel valdar myndir af því:

Marín knúsar Sunnevu Guðrúnu myndskreyti.Sunna Ben
Sigurlaug Guðrún glæsileg.Sunna Ben
Anna Lea og Dögg eigendur bókaútgáfunnar Sölku ásamt Marín og Heru hundinum.Sunna Ben
Margt um manninn.Sunna Ben
Ragnhildur Auður og Ragnhildur tengdamóðir Marínar.Sunna Ben
Glæsilegar.Sunna Ben
Gestir í góðum gír.Sunna Ben
Hera og Gullbrá sló í gegn.Sunna Ben
Elín María Björnsdóttir stofnandi og eigandi Valhalla.Sunna Ben
Gestir á öllum aldri skemmtu sér vel.Sunna Ben
Marín áritar bók.Sunna Ben
Gestir í gír!Sunna Ben
Gleðin við völd.Sunna Ben
Marín bíður gesti velkomna.Sunna Ben
