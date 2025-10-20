Má endalaust vera níðingur!! Arna Magnea Danks skrifar 20. október 2025 09:15 Undanfarin ár hefur það sífellt orðið algengara að ráðast að réttindum minnihlutahópa, sérstaklega mannréttindum og borgaralegum réttindum trans kvenna og þær notaðar sem leið að því að skerða réttindi allra kvenna. Í fyrstu voru þetta aðallega fáfróðir og fordómafullir einstaklingar, sem við oft köllum virkir í athugasemdum, sem spúðu út úr sér endalausum ranghugmyndum um trans fólk, sem margoft hefur verið sannreynt að sé vitleysa af hálfu alþjóðlegra fræða, heilbrigðis og vísindastofnana. En svo gerðist það að stjórnmálafólk, yst á hægri væng stjórnmálana, sáu sér leik á borði og fóru að nota trans fólk, sérstaklega trans konur sem blóraböggull fyrir nánast allt mögulegt og ómögulegt. Þetta stjórnmálafólk fór síðan að sjá að þessi "GRÝLA" var að virka vel á þá einstaklinga í samfélaginu sem voru reiðir og vildu ekkert frekar en að fá að níðast á einhverjum öðrum til þess að fá útrás fyrir sína reiði, og þannig fá fullt af atkvæðum, enda það eina sem þessir poppulistar vilja er völd og nákvæmlega sama hvernig þeir ná þeim. Þetta er einmitt það sem níðingar gera (bullies á ensku), þeir níðast á öðru fólki, sérstaklega þeim sem er minni máttar, til þess að upphefja sjálfa sig úr eigin vanmætti og vanlíðan. En er það þannig samfélag sem við viljum búa í hér á landi? Er einelti í lagi ef eineltið er gagnvart minnihluta hóp eins og trans fólki? Samþykkjum við það sem þjóð að það er í lagi og jafnvel sjálfsagt að vera níðingur, með engin lífsgildi önnur en að það megi vera vondur við annað fólk, ef það fólk er trans? Af hverju er endalaust verið að gefa slíkum níðingum meira vald með að auglýsa þá í fjölmiðlum, taka við þá viðtöl og ýta undir þessar ranghugmyndir að það sé í lagi að hafa skoðun á lífi, heilsu og tilvist fólks?! Eins og sést best þegar fólk sem er hreinlega að rifna af hatri gagnvart trans fólki, heldur ráðstefnur með aðstoð stjórnmálaflokks og fær endalaust lánað og leigt húsnæði undir slíka viðburði og prentar viðbjóð með hjálp prentþjónustu til þess eins að gera líf trans fólks enn erfiðara en raun ber vitni. Og af hverju er endalaust ætlast til þess að við, sem tilheyrum þessum minnihlutahóp, séu kurteis, málefnaleg, hlý, viðkunnaleg og skilningsrík, en megum aldrei vera sár eða reið, því þá erum við stimpluð enn frekar?! Ég er fyrir löngu síðan búin að fá nóg af fáfræðinni og fordómunum sem endalaust fá svigrúm í heiminum í dag. En ég get ósköp lítið gert annað en að skrifa, mæta sjálf í viðtöl og hrópa á skýin, í veikri von um að fólk þessa heims öðlist smá visku og lesi sér til og hlusti á annað fólk. Eins og þessi mýta að trans fólk sjái eftir að hafa farið í gegnum ferlið!! Rannsóknir sýna að einungis 0,5% trans fólks sem hefur farið í gegnum kynstaðfestandi hormónameðferðir og kynstaðfestandi skurðaðgerðir, sjá eftir að hafa farið í gegnum ferlið, á meðan um 8 - 25% sjá eftir allskonar öðrum aðgerðum, eins og hnjáaðgerðum, hjartaaðgerðum, mjaðmaskiptum og margt fleira. Er það þá réttlætanlegt að taka lífsnauðsynlega heilbrigðisþjónustu af 99,5% trans fólks til að "bjarga" þessum 0,5% frá þessum örlögum?! Hvaða rugl röksemdafærsla er þetta?! Þá ættum við, samkvæmt sömu rökum, að hætta allri heilbrigðisþjónustu og öllum aðgerðum. Einnig alveg að hætta að eignast börn, því samkvæmt rannsóknum þá sjá um 8% fólks eftir því að hafa átt börn! https://www.americanjournalofsurgery.com/article/S0002-9610(24)00238-1/fulltext Það er ekki trans fólki að kenna að vextir séu háir, að matarverð hækki alltaf umfram launahækkanir, að húsnæði sé á skornum skammti, að vegirnir séu með þeim lélegustu í Evrópu, að eldgos verði á Íslandi og flugfélög fari á hausinn. Við erum fólk eins og annað fólk og okkar líf, andleg og líkamleg heilsa ætti ekki sífellt að vera ógnað til þess eins að níðingar fái endalaust að upphefja sjálfa sig og næla í atkvæði annarra níðinga! En ég veit líka að níðingarnir þrífast best á aðgerðaleysi þeirra sem hvorki verða fyrir einelti eða eru að beita því. Þið haldið eflaust að þið eruð hlutlaus, en illskan þrífst best þegar gott fólk gerir ekkert og þannig eruð þið samsek eineltinu. Viljið þið halda áfram að senda þau skilaboð til barna okkar og barnabarna að hér á Íslandi má vera Níðingur?! Að einelti sé í lagi?! Eða að einelti og ofsóknir séu í lagi þegar það er gegn fólki sem ykkur finnst ekki ásættanlega "öðruvísi"? Því það eru skilaboðin sem þið eruð að senda, þegar þig standið ekki á móti því einelti sem á sér stað gagnvart trans fólki í heiminum í dag. Munum að það er alltaf val hvernig manneskja þú vilt vera og að vera gott fólk er ekki að níðast á öðru fólki, þó það fari í taugarnar á þér. Það má best sjá á því hversu endalaust hinsegin fólk hefur sýnt langlundargeð, kurteisi og jafnvel mætt hatrinu með endalausum kærleika og þolinmæði, hvernig fólk við erum. Nú er komið að ykkur, kæra þjóð að sýna okkur, að þið eruð ekki síðri en við þegar kemur að því að tileinka ykkur góð lífsgildi. Ást, umhyggja og virðing til ykkar allra, alltaf! Höfundur er leikkona, áhættuleikstjóri, kennari og LGBTQIA+ aktivisti. Viltu birta grein á Vísi? Sendu okkur póst. Senda grein Arna Magnea Danks Mest lesið Má endalaust vera níðingur!! Arna Magnea Danks Skoðun „Fór í útkall“ Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir Skoðun Silfurfat Samfylkingarinnar Helgi Áss Grétarsson Skoðun Opið bréf til Jóhanns Páls Jóhannssonar umhverfis-, orku- og loftlagsráðherra Kolbrún Georgsdóttir Skoðun Fjölþátta ógnarstjórn Högni Elfar Gylfason Skoðun Dagur náms- og starfsráðgjafar 2025: Faglegur stuðningur sem skiptir máli – fyrir einstaklinga og samfélagið Jónína Kárdal,Svandís Sturludóttir Skoðun ,,Mig langar svo bara að geta kennt þessum 25 börnum“ Sigrún Ólöf Ingólfsdóttir Skoðun Um pólitík óttans, öryggisvæðingu fólksflótta og hina ICElensku varðhaldsstöð Sema Erla Serdaroglu Skoðun Fjármálabylting: Gervigreind og táknvæðing fyrir almenning Björgmundur Örn Guðmundsson Skoðun Véfréttir og villuljós Þorsteinn Siglaugsson Skoðun Skoðun Skoðun Má endalaust vera níðingur!! Arna Magnea Danks skrifar Skoðun Um pólitík óttans, öryggisvæðingu fólksflótta og hina ICElensku varðhaldsstöð Sema Erla Serdaroglu skrifar Skoðun Silfurfat Samfylkingarinnar Helgi Áss Grétarsson skrifar Skoðun Opið bréf til Jóhanns Páls Jóhannssonar umhverfis-, orku- og loftlagsráðherra Kolbrún Georgsdóttir skrifar Skoðun Fjármálabylting: Gervigreind og táknvæðing fyrir almenning Björgmundur Örn Guðmundsson skrifar Skoðun Véfréttir og villuljós Þorsteinn Siglaugsson skrifar Skoðun „Fór í útkall“ Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir skrifar Skoðun Dagur náms- og starfsráðgjafar 2025: Faglegur stuðningur sem skiptir máli – fyrir einstaklinga og samfélagið Jónína Kárdal,Svandís Sturludóttir skrifar Skoðun Fjölþátta ógnarstjórn Högni Elfar Gylfason skrifar Skoðun Verjum mikilvæga starfsemi Ljóssins Guðbjörg Jónsdóttir,Helga Tryggvadóttir,Sigurdís Haraldsdóttir skrifar Skoðun ,,Mig langar svo bara að geta kennt þessum 25 börnum“ Sigrún Ólöf Ingólfsdóttir skrifar Skoðun Mér kvíðir slæm íslenska ungmenna Elín Karlsdóttir skrifar Skoðun Íþróttahreyfingin stefnir í gjaldþrot!! Helgi Sigurður Haraldsson skrifar Skoðun Læknaeiðurinn og dánaraðstoð: Hvað þýðir „að valda ekki skaða“? Ingrid Kuhlman skrifar Skoðun Takk Sigurður Ingi Helgi Héðinsson skrifar Skoðun Krónan býr sig ekki til sjálf Hjörtur J. Guðmundsson skrifar Skoðun Stöndum saman fyrir íslenskan flugrekstur Bogi Nils Bogason skrifar Skoðun ,,Gallaður" hundur - söluhluturinn hundur - um úrskurð Kærunefndar vöru- og þjónustukaupa Árni Stefán Árnason skrifar Skoðun Fyrst heimsfaraldur, svo náttúruhamfarir, þá gjaldþrot og nú verkföll! Sigríður Margrét Oddsdóttir skrifar Skoðun Baráttan heldur áfram! Hjálmtýr Heiðdal skrifar Skoðun Hvers virði er líf barns? Jón Pétur Zimsen skrifar Skoðun Hvernig hljómar tilboðið einn fyrir þrjá? Davíð Már Sigurðsson skrifar Skoðun Fyrrverandi lögreglumaður heyrir enn röddina Sigurður Árni Reynisson skrifar Skoðun Bætum lífsgæði þeirra sem lifa með krabbameini Sigríður Gunnarsdóttir skrifar Skoðun Offita á krossgötum Guðrún Þuríður Höskuldsdóttir,Tryggvi Helgason skrifar Skoðun Fórnir verið færðar fyrir okkur Björn Ólafsson skrifar Skoðun Launaþjófaður – vanmetinn glæpur á vinnumarkaði Kristjana Fenger skrifar Skoðun Áfram veginn í Reykjavík Gísli Garðarsson,Steinunn Rögnvaldsdóttir skrifar Skoðun Fjölgun kennara er allra hagur Haraldur Freyr Gíslason skrifar Skoðun Deilt og drottnað í umræðu um leikskólamál Halla Gunnarsdóttir skrifar Sjá meira