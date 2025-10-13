Stjórnmálafræðingurinn Ólafur Þ. Harðarson er á ferðalagi með systkinum sínum og fjölskyldu um Kína. Á Leirhermannasafninu í Xi'an leigðu þeir bræður sér óvélknúna hjólastóla með ökumönnum sem ýttu þeim um safnsvæðið.
Ólafur Þ. Harðarson greinir frá þessu í Facebook-færslu í síðustu viku og hefur síðan mikið fjallað um ferðalagið á síðustu dögum.
„Xi'an (áður nefnd Chang'an) var helsta valdamiðstöð Kína í mörg þúsund ár. Á níundu öld var hún stærsta og ríkasta borg veraldar, en þar var austurendi Silkileiðarinnar. Í dag skoðaði Ferðafélag Tryggva Harðarsonar Leirhermannasafnið (Terracotta Army Museum) í Xi'an. Það er grafhýsi frá þriðju öld fyrir Krist,“ skrifaði Ólafur í færslunni.
„Grafhýsið er gríðarstórt á miklu landflæmi. Aldraðir bræður, Tryggvi og ÓÞH leigðu sér óvélknúna hjólastóla með ökumönnum, sem ýttu þeim í stólunum um safn-svæðið í þrjár klukkustundir. Kostnaður fimm þúsund krónur á mann. Aðrir gengu ... 😉“ skrifar hann.
Með bræðrunum eru systur þeirra, Sigrún og Guðrún Harðardætur, í för auk fjölda annarra. Tryggvi getur sennilega túlkað fyrir aðra í hópnum en hann lærði sögu og kínversku í Peking á árunum 1975 til 79.
Ólafur hefur verið duglegur að birta myndir úr ferðinni af Leirhemannasafninu, risapöndu-ræktunarstöð í borginni Chengdu og siglingu hópsins um Yangtze-á í Wuhan.
„Því miður komumst við ekki á leðurblöku-markaðinn í Wuhan...“ skrifar Ólafur við myndaröð af ánni og bætir við blikk-kalli.