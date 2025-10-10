Menntun er ferðalag, vegferð sem endurspeglar það samfélag sem við viljum byggja. Hvert skref sem við stígum í átt að betra skólastarfi segir okkur í raun hver við viljum vera sem þjóð. Það sem gerist innan skólanna er ekki aðeins spegill samfélagsins, heldur mótar það líka framtíð þess.
Umræða um menntun er ávallt hávær, og það er ekki að undra. Menntun snertir okkur öll. Hún er hjartans mál hvers foreldris, hvers kennara og hvers samfélags. Við ræðum tölur, samanburð og árangur, en gleymum stundum því sem raunverulega gerist í skólastofunum dag frá degi. Þar fer fram lifandi starf sem mótar framtíðina miklu meira en nokkur skýrsla eða mælikvarði getur gert. Þar læra börn að skilja, hugsa og skapa. Þar vinna kennarar faglega að því að móta hæfni sem nýtist langt út fyrir skólagönguna.
Kennarar eru fagfólk. Þeir eru menntaðir til að mennta. Þeir vinna út frá aðalnámskrá sem byggir á rannsóknum, alþjóðlegum viðmiðum og skýrum markmiðum um hæfni, sköpun og samfélagslega ábyrgð. Það er þeirra hlutverk að tengja saman fræði og veruleika, að sjá barnið í heild og skapa aðstæður þar sem nám verður lifandi. Þeir eru lykilhluti af þeirri vegferð sem menntakerfið þarf að fara.
Heimurinn breytist hraðar en áður. Ný störf verða til á meðan önnur hverfa. Sjálfbærni, tækni og félagsleg ábyrgð kalla á nýja hæfni og ný viðhorf til náms. Þess vegna verðum við að líta á skólann sem lifandi kerfi sem þróast með samfélaginu, ekki sem staðnaða stofnun.
Fjölbreytt nám og inngilding skipta hér höfuðmáli. Við þurfum skóla sem taka við öllum börnum, styðja þau og virkja styrkleika þeirra á ólíkan hátt. Inngilding snýst ekki aðeins um að veita aðgang heldur að tryggja að hvert barn hafi raunverulegt rými til þátttöku og lærdóms. Þetta er ekki aðeins réttlætismál heldur forsenda raunhæfrar og sjálfbærrar menntunar. Þegar öll börn fá tækifæri til að vaxa á sínum forsendum verður skólinn sterkari og hæfari til að takast á við framtíðina.
Við þurfum líka að endurhugsa hvað við teljum árangur. Alþjóðlegar rannsóknir, þar á meðal frá OECD og UNESCO, minna á að framtíðin krefst hæfni til að beita þekkingu skapandi, gagnrýnið og með ábyrgð. Það er ekki nóg að kunna staðreyndir; við þurfum að geta unnið með þær, nýtt þær í samvinnu og byggt á þeim nýja þekkingu.
Vegferð menntunar krefst þolinmæði, seiglu og trausts á fagmennsku kennara. Það þarf að hlusta á þá sem standa inni í skólastofunum, því þar skapast raunverulegur árangur.
Menntun framtíðarinnar verður ekki mótuð af tilskipunum eða pólitískum slagorðum. Hún verður mótuð af samræðu, samvinnu og þeirri trú að við séum öll þátttakendur í verkefni sem er stærra en við sjálf.
Ef okkur tekst að halda þessari sýn lifandi, mun vegferð menntunar ekki aðeins byggja betri skóla. Hún mun byggja betra samfélag.Það er vegferð sem við viljum vera á.
Höfundur er kennari
