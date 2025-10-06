Dagana 6.–10. október 2025 verður haldin alþjóðleg vika tileinkuð hamingju og vellíðan í starfi (The International Week of Happiness at Work). Markmiðið með vikunni er að beina athyglinni að því hversu miklu máli vinnan skiptir fyrir lífsgæði okkar og hvernig við getum með sameiginlegu átaki gert vinnustaðinn að betri stað til að vera á.
Við verjum stórum hluta ævinnar á vinnustaðnum og áhrif vinnunnar ná langt út fyrir skrifborðið. Hún hefur áhrif á svefn, líkamlega heilsu, sambönd og sjálfsmynd. Rannsóknir sýna að 27% starfsfólks upplifir að minnsta kosti einn slæman vinnudag í hverri viku. Þetta er sláandi tölfræði sem undirstrikar að vinnan getur bæði eflt og skert líðan okkar. Þess vegna er mikilvægt að staldra við og spyrja: Hvernig líður mér í vinnunni?
Um hvað snýst vellíðan í starfi?
Til að bæta vellíðan í starfi þurfum við fyrst að skilja hvað hún felur í sér. Vellíðan í starfi snýst ekki aðeins um að verkefnin séu áhugaverð eða að starfsfólk hafi gaman af vinnunni. Hún byggist á dýpri þáttum sem móta daglega upplifun okkar á vinnustaðnum:
Þegar þessir þættir eru til staðar verður starfsfólk ekki aðeins ánægðara heldur nýtur vinnustaðurinn góðs af. Hamingjusamt starfsfólk:
Þannig hagnast bæði einstaklingar og vinnustaðir á því að vellíðan í starfi sé sett á dagskrá. Þetta er tvíhliða ávinningur sem enginn vinnustaður ætti að horfa fram hjá.
Markmið alþjóðlegu hamingjuvikunnar er að hvetja til opinnar umræðu um vellíðan í starfi, tengja saman einstaklinga og fyrirtæki sem vilja efla ánægju, og hvetja vinnustaði til að prófa einfaldar, hagnýtar leiðir til aukinnar vellíðanar.
Hamingjuvikan er hvatning til allra vinnustaða um að taka þátt á sínum forsendum. Það þarf ekki mikla fjármuni eða stórar aðgerðaáætlanir. Í starfi mínu sem leiðbeinandi hef ég oft séð að lítil skref geta haft ótrúleg áhrif á stemninguna á vinnustaðnum og samskiptin.
Hamingjuvikan býður upp á frábært tækifæri til að prófa nýjar leiðir til að efla vellíðan. Hér eru nokkrar hugmyndir sem henta flestum vinnustöðum:
Slíkar hugmyndir virka best þegar þær eru aðlagaðar að menningu vinnustaðarins og þegar starfsfólkið sjálft fær að taka þátt í að móta þær.
Hamingjuvikan er kjörið tækifæri til að prófa eitthvað nýtt. Hver veit nema lítil hugmynd í ár verði upphafið að varanlegri breytingu til hins betra, breytingu sem gerir vinnudaginn aðeins bjartari fyrir alla.
Spurningin er: Ætlar þú og þinn vinnustaður að taka þátt í hamingjuvikunni?
Höfundur er leiðbeinandi hjá Þekkingarmiðlun og með meistaragráðu í hagnýtri jákvæðri sálfræði.
