Skoðun

Vel­líðan í vinnu

Ingrid Kuhlman skrifar

Dagana 6.–10. október 2025 verður haldin alþjóðleg vika tileinkuð hamingju og vellíðan í starfi (The International Week of Happiness at Work). Markmiðið með vikunni er að beina athyglinni að því hversu miklu máli vinnan skiptir fyrir lífsgæði okkar og hvernig við getum með sameiginlegu átaki gert vinnustaðinn að betri stað til að vera á.

Við verjum stórum hluta ævinnar á vinnustaðnum og áhrif vinnunnar ná langt út fyrir skrifborðið. Hún hefur áhrif á svefn, líkamlega heilsu, sambönd og sjálfsmynd. Rannsóknir sýna að 27% starfsfólks upplifir að minnsta kosti einn slæman vinnudag í hverri viku. Þetta er sláandi tölfræði sem undirstrikar að vinnan getur bæði eflt og skert líðan okkar. Þess vegna er mikilvægt að staldra við og spyrja: Hvernig líður mér í vinnunni?

Um hvað snýst vellíðan í starfi?

Til að bæta vellíðan í starfi þurfum við fyrst að skilja hvað hún felur í sér. Vellíðan í starfi snýst ekki aðeins um að verkefnin séu áhugaverð eða að starfsfólk hafi gaman af vinnunni. Hún byggist á dýpri þáttum sem móta daglega upplifun okkar á vinnustaðnum:

  • Að finna tilgang og að starf okkar hafi merkingu. Þegar við vitum hvers vegna við vinnum og sjáum að framlag okkar skiptir máli, eykst bæði drifkraftur og ánægja.
  • Að fá tækifæri til vaxtar og þróunar. Starfsfólk sem getur lært, vaxið og þróað hæfileika sína upplifir að vinnan sé lifandi og gefandi.
  • Að eiga jákvæð samskipti við samstarfsmenn. Góð samskipti og traust skapa öryggi og styðja við samstarf og liðsheild.
  • Að upplifa virðingu, traust og sanngirni. Þegar fólk finnur að það sé virt og að komið sé fram við það af sanngirni, eykst trúin á vinnustaðinn og tengslin við hann styrkjast.

Þegar þessir þættir eru til staðar verður starfsfólk ekki aðeins ánægðara heldur nýtur vinnustaðurinn góðs af. Hamingjusamt starfsfólk:

  • nýtur betri heilsu, bæði líkamlegrar og andlegrar
  • sýnir meiri virkni, þátttöku og áhuga
  • upplifir meiri starfsánægju
  • er sjaldnar frá vinnu
  • vinnur betur saman, sem styrkir liðsheildina
  • er afkastameira, sem skilar sér í betri árangri
  • sýnir meiri tryggð við vinnustaðinn

Þannig hagnast bæði einstaklingar og vinnustaðir á því að vellíðan í starfi sé sett á dagskrá. Þetta er tvíhliða ávinningur sem enginn vinnustaður ætti að horfa fram hjá.

Tilgangur alþjóðlegu hamingjuvikunnar

Markmið alþjóðlegu hamingjuvikunnar er að hvetja til opinnar umræðu um vellíðan í starfi, tengja saman einstaklinga og fyrirtæki sem vilja efla ánægju, og hvetja vinnustaði til að prófa einfaldar, hagnýtar leiðir til aukinnar vellíðanar.

Hamingjuvikan er hvatning til allra vinnustaða um að taka þátt á sínum forsendum. Það þarf ekki mikla fjármuni eða stórar aðgerðaáætlanir. Í starfi mínu sem leiðbeinandi hef ég oft séð að lítil skref geta haft ótrúleg áhrif á stemninguna á vinnustaðnum og samskiptin.

Hvernig má fagna hamingjuvikunni

Hamingjuvikan býður upp á frábært tækifæri til að prófa nýjar leiðir til að efla vellíðan. Hér eru nokkrar hugmyndir sem henta flestum vinnustöðum:

  • Að halda stuttan „vellíðanarfund“ þar sem starfsfólk deilir því sem gerir vinnuna gefandi
  • Að skipuleggja sameiginlegan kaffitíma eða hádegisgöngu til að efla tengsl
  • Að setja upp „þakklætisvegg“ þar sem hægt er að hengja upp jákvæð skilaboð til samstarfsmanna
  • Að bjóða upp á örnámskeið í núvitund, jákvæðri sálfræði eða hláturjóga
  • Að bjóða upp á slökunarhorn á vinnustaðnum þar sem fólk getur dregið sig í hlé í stutta stund.
  • Að búa til „hamingjukassa“ fyrir þakkar- eða hvatningarmiða sem eru síðan lesnir upp á fundum.
  • Að skipuleggja sameiginlega sjálfboðaliðavinnu til að styrkja liðsheildina og leggja samfélaginu lið
  • Að bjóða upp á skapandi verkefni eins og listavegg, ljósmyndasamkeppni eða bókaskipti til að efla sköpun og samkennd.
  • Að prófa starfaskipti í eina klukkustund til að auka skilning á störfum hvers annars.
  • Að fagna litlum sigrum með einföldum hætti, hvort sem það er að klára verkefni eða ná sameiginlegum markmiðum

Slíkar hugmyndir virka best þegar þær eru aðlagaðar að menningu vinnustaðarins og þegar starfsfólkið sjálft fær að taka þátt í að móta þær.

Lokaorð

Hamingjuvikan er kjörið tækifæri til að prófa eitthvað nýtt. Hver veit nema lítil hugmynd í ár verði upphafið að varanlegri breytingu til hins betra, breytingu sem gerir vinnudaginn aðeins bjartari fyrir alla.

Spurningin er: Ætlar þú og þinn vinnustaður að taka þátt í hamingjuvikunni?

Höfundur er leiðbeinandi hjá Þekkingarmiðlun og með meistaragráðu í hagnýtri jákvæðri sálfræði.

Ingrid Kuhlman Vinnustaðurinn

Mest lesið


Skoðun

Sjá meira


×

Mest lesið