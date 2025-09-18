Lífið

Ís­lands­meistari í kokteilagerð selur slotið

Svava Marín Óskarsdóttir skrifar
Grétar er mikill smekkmaður hvort sem það kemur að kokteilagerð eða innanhússhönnun.
Grétar Matthíasson, barþjónn og margfaldur Íslandsmeistari í kokteilagerð, hefur sett íbúð sína við Flétturima í Grafarvogi á sölu. Eignin hefur verið mikið endurnýjuð á smekklegan máta á liðnum árum. Ásett verð er 79,9 milljónir.

Grétar hefur unnið fjölmörg verðlaun, þar á meðal Íslandsmeistaratitilinn í kokteilagerð þrjú skipti. Hann sigraði í alþjóðlegri kokteilakeppni í Limassol á Kýpur í nóvember, þar sem margir fremstu barþjónar heims tóku þátt. Þá hefur hann tvisvar unnið sinn flokk á heimsmeistaramóti barþjóna og endaði í 5. sæti á heimsmeistaramótinu sem fram fór í Madeira í Portúgal í byrjun nóvember.

Vínið fær að skína

Íbúð Grétars er innréttuð á afar heillandi máta og er ljóst að hann sé mikill fagurkeri. Mublur og ljós eftir þekkta hönnuði prýða hvern krók og kima, auk þess sem einstök listaverk eru áberandi á heimilinu.

Þá fer það  ekki framhjá neinum að eigandi íbúðarinnar sé mikill vínáhugamaður. Létt og sterkt vín fær að njóta sín í stórum vínrekka í borðstofunni og á gylltu glerbarborð í stofunni.

Hlýlegar og smart endurbætur

Stofan er opin og björt með aukinni lofthæð. Þaðan er útgengt á rúmgóðar suðursvalir með fallegu útsýni.

Borðstofa og eldhús er í samliggjandi rými með parket á gólfi. Eldhúsið er prýtt nýlegri dökkbrúnni viðarinnréttingu með ljóstri viðarborðplötu með góðu skápa- og vinnuplássi. Dökkt speglagler eykur rýmiskenndina og gefur eldhúsinu meiri dýpt.

Baðherbergið var nýlega endurnýjað á afar smekklegan og hlýlegan hátt. Á gólfi og veggjum eru ljósar Terrazzo-flísar sem skapa hlýlegt yfirbragð, og veglegur steinvaskur gefur rýminu mikinn karakter.

Eitt svefnherbergi er í íbúðinni, en er möguleika er að bæta við öðru þar sem borðstofan er í dag.

Nánari upplýsingar um eignina má nálgast á fasteignavef Vísis.

