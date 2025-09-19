50+: Að sleppa takinu af krökkunum þegar þau eru flutt að heiman

Munu þau hætta saman? Er hún/hann með einhverja stefnu um hvað hann/hún vil gera? Mun hann/hún einhvern tíma flytja aftur heim?
Eitt af því sem virðist ekki hjaðna hjá foreldrum þótt börnin verði eldri og flytji að heiman, eru þessar tilfinningalegu vangaveltur sem foreldrar virðast endalaust hafa um börnin sín.
Þótt þau teljist vera orðin fullorðin!
Flestir viðurkenna að ofhugsa málin nokkuð. Sem fyrir vikið gerir það að verkum að í stað þess að foreldrar séu að njóta þess tíma til fulls sem getur skapast þegar hreiðrið tæmist heima fyrir, fer öll orkan og hugsunin í að velta fyrir sér: Hvernig er staðan hjá þeim?
Í umfjöllun belgíska tímaritsins Fifty & me, segir að allar þessar hugsanir okkar um fullorðnu börnin taki jafnvel ýmsan toll af fólki. Bæði andlega og líkamlega. Sumir ofhugsa málin meira að segja svo svakalega, að þótt vel gangi hjá börnunum, er samt verið að hafa áhyggjur af því hvort þau verði ekki örugglega allt í lagi. Eða hjónabandið þeirra. Eða starfið þeirra. Eða heimilisaðstæðurnar. Eða vinnan…….
Nýlegar rannsóknir staðfesta meira að segja að áhyggjur kvenna yfir fimmtugt snúast oftar en ekki ekkert um þær sjálfar, heldur fullorðnu brottfluttu börnin!
Hér eru nokkur góð ráð fyrir foreldra.
Í fyrsta lagi er gott að muna að það að sleppa takinu af börnunum okkar, hefur ekkert með ást, kærleika, stuðning eða samkennd að gera. Við elskum, styðjum og samgleðjumst alveg jafn mikið þótt við séum ekki að hugsa um þessi fullorðnu börn okkar daginn út og daginn inn.
Í öðru lagi er gott fyrir okkur að muna, að við séum að sleppa takinu því börnin okkar eru ekki lengur á okkar ábyrgð: Þeirra verkefni er núna að fullorðnast, líka með því að fara í gegnum þær áskoranir sem öllu lífi fylgir.
Gott er síðan að hafa þessi atriði á bakvið eyrað:
Í raun má segja að verkefnið felist í því að skapa þeim svigrúm til að lifa sínu lífi…..
og um leið að þú skapir þér rými og tækifæri til að njóta lífsins þíns til fulls.
Það dreymir flestum um að eiga langa og hamingjuríka ævi og eftir því sem við eldumst, verðum við betur meðvituð um hversu miklu máli það skiptir að halda heilsunni.
Sitt sýnist hverjum um hvað fagurt er og með sanni má segja í dag að viðmiðin geta verið harla ólík. Ekki síst þegar kemur að því hvernig fólk eldist. Þar sem sumum finnst eftirsóknarvert að eldast náttúrulega á meðan aðrir velja ýmsar fegrunaraðgerðir og fleiri leiðir til að viðhalda unglegu útliti sem lengst.
Við erum flest með ákveðna ímynd af karlmönnum með gráa fiðringinn. Sjáum þá oft fyrir okkur rembast við að reyna að halda sér mjög ungæðislegum. Stunda jafnvel ræktina af offorsi eða byrja á nýrri hreyfingu og útivist; Með stæl.
Það var flissað og hlegið, stundum talað á alvarlegri nótum, stoltið skein í gegn en líka einlægnin og ástríðan; Fimm konur í spjalli, allar úr sitthvorri áttinni en þó eitthvað svo líkar.
Flest okkar þekkjum til ungs fullorðins fólks sem velur að búa í foreldrahúsum til þess að leggja fyrir. Stundum fyrir sinni fyrstu eign, stundum fyrir ferðalögum um heiminn, stundum fyrir einhverju öðru; Ástæðurnar geta verið ýmsar.