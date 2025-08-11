Bretland aftur inn í Reiki í Evrópu hjá Sýn og Símanum Hólmfríður Gísladóttir skrifar 11. ágúst 2025 10:19 Íslendingar sem ferðast til Bretlands eiga nú kost á því að greiða sama gjald fyrir farsímaþjónustu þar eins og þeir gera heima fyrir. Getty/LightRocket/SOPA/Dinendra Haria Fjarskiptafyrirtækin Sýn og Síminn hafa bætt Bretlandi aftur inn í svokallaða Reiki í Evrópu þjónustu, þar sem íbúar innan ESB og EES greiða sama gjald fyrir farsímanotkun í Evrópu og þeir greiða heima fyrir. Bretland datt úr þjónustunni þegar Bretar gengu úr Evrópusambandinu. Innviðaráðuneytið hefur boðað reglugerð til að koma í veg fyrir „óhóflegt gjald“ fyrir farnetsþjónustu yfir landamæri Bretlands og Norður-Írlands. Í athugasemdum í samráðsgátt segir meðal annars að í XX. viðauka við Fríverslunarsamning milli Íslands, Liectensteins, Noregs og Bretlands, sem tók gildi þann 1. júlí 2023, sé að finna ákvæði um að ferðamenn sem fara milli landanna þurfi ekki að borga himin há símagjöld við það eitt að fara yfir landamæri Bretlands. „Samningurinn átti að tryggja þetta. Það hefur hann ekki gert í raun. Aðeins eitt lítið símafyrirtæki hefur nýtt sér þessa sérstöðu á markaðinum en það félag hefur mjög litla markaðshlutdeild. Með reglugerð þessari er lagt til að tryggt verði að símafyrirtækin fari eftir samningi þessum,“ segir í samráðsgáttinni. Neytendasamtökin hafa fagnað boðaðri reglugerð, „enda bæði til þæginda og hagsbóta fyrir almenna notendur“. Vísir er í eigu Sýnar. Fjarskipti Bretland Brexit Mest lesið Drápu tvo blaðamenn og tvo tökumenn vísvitandi Erlent Meira að segja happ þegar frystihúsið brann Innlent 27 daga frostlausum kafla lokið Veður Heimila sölu gervigreindar örflaga til Kína gegn hluta af ágóðanum Erlent Boðar aðgerðir í þágu öryggis og fegrunar Washington D.C. Erlent Sæti Artúrs logar Erlent Nýtt skilti komið upp og rauða ljósið mun loga oftar Innlent Tveir leigubílstjórar sviptir ökuréttindum við Keflavíkurflugvöll Innlent „Eins og það væri verið að segja mér að ég ætti tvo mánuði eftir ólifað“ Innlent Tíu metra djúp hola í ísnum á vinsælli gönguleið Innlent Fleiri fréttir Virkjanir í Skagafirði úr vernd í bið en Urriðafoss í nýtingu Meira að segja happ þegar frystihúsið brann Nýtt skilti komið upp og rauða ljósið mun loga oftar Tíu metra djúp hola í ísnum á vinsælli gönguleið „Eins og það væri verið að segja mér að ég ætti tvo mánuði eftir ólifað“ Tveir á sjúkrahús eftir rafskútuslys Missir mikilvægrar meðferðar, óánægja í Ísrael og sundkappinn sem tefst Leiðtogar Norðurlanda og Eystrasaltsins: Engin friður án aðkomu Úkraínu“ Einn handtekinn vegna gruns um íkveikju Ný Miðgarðakirkja vígð í Grímsey Dvalarleyfiskerfið „handónýtt“: Erlent verkafólk leiti í vændi til að ná endum saman Átta utanríkisráðherrar fordæma hernámið á Gasa Mikill eldur í gömlu timburhúsi á Skaganum Tveir leigubílstjórar sviptir ökuréttindum við Keflavíkurflugvöll Viðvaningsháttur Trump-liða, próflausir leigubílstjórar og vel heppnuð ganga Bláa lónið varar ferðamenn við óprúttnum leigubílstjórum Deilt um ESB og Sólveig Anna ræðir útlendingafrumvarp Níu gistu fangageymslur í nótt Sendiherra á Íslandi á grundvelli misskilnings Pallaball fram á rauðanótt: „Farðu og finndu fólkið þitt!“ Lögreglan tekur leigubílamálin fastari tökum Vond staða Úkraínu, furðukenning um geimverur og Gleðigangan Taka þurfi ráðgjöf Hafró til endurskoðunar Alelda bíll á Emstruleið Vond niðurstaða Úkraínu, ásakanir á hendur sáttasemjara og síðasta hlaupið Mikill meirihluti hefur áhyggjur af stríðsátökum Rannsaka ásakanir á hendur ríkissáttasemjara Samdráttur og vítahringur í boði stjórnvalda Ekki stafi lengur tilvistarógn af Hamasliðum Lést eftir skyndileg veikindi við klettastökk Sjá meira