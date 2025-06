Birna Pétursdóttir hlaut verðlaunin leikkona ársins í aðalhlutverki, Cameron Corbett hlaut verðlaunin dans- og sviðshreyfingar ársins og Filippía I. Elíasdóttir hlaut verðlaunin búningar ársins, allt fyrir leiksýninguna Ungfrú Ísland.

Leiksýningarnar Sýslumaður dauðans, Köttur á heitu blikkþaki og Hringir Orfeusar og annað slúður fengu tvenn verðlaun hver.

Leiksýning ársins er Hringir Orfeusar og annað slúður eftir Ernu Ómarsdóttur í sviðsetningu Íslenska dansflokksins.

Tíu verðlaun fóru til Borgarleikhússins, þrenn til Íslenska dansflokksins og tvenn til Þjóðleikhússins.

Heiðursverðlaunahafi Grímunnar að þessu sinni var Kjartan Ragnarsson, leikari, leikskáld og leikstjóri. Hann var heiðraður fyrir framúrskarandi og ómetanlegt framlag sitt til íslenskrar leiklistar.

Listi yfir verðlaunahafa er eftirfarandi:

Sýning ársins

Hringir Orfeusar og annað slúður - Íslenski dansflokkurinn

Aðrar tilnefningar voru:

Innkaupapokinn - með Kriðpleir í samstarfi við Borgarleikhúsið og MurMur productions

Köttur á heitu blikkþaki - Borgarleikhúsið

Sýslumaður Dauðans - Borgarleikhúsið

Ungfrú Ísland - Borgarleikhúsið

Leikrit ársins

Sýslumaður Dauðans eftir Birni Jón Sigurðsson





Aðrar tilnefningar voru:

Heim eftir Hrafnhildi Hagalín Guðmundsdóttur

Innkaupapokinn eftir Elísabetu Jökulsdóttur og Kriðpleir

Skeljar eftir Magnús Thorlacius

Ungfrú Ísland eftir Bjarna Jónsson í samvinnu við Grétu Kristínu Ómarsdóttur, leikgerð upp úr skáldssögu Auðar Övu Ólafsdóttur

Barnasýning ársins

Blómin á þakinu í Þjóðleikhúsinu





Aðrar tilnefningar voru:

Bangsímon með Leikhópnum Lottu

Ef ég væri grágæs eftir Ellen Margréti Bæhrenz

Jóla Lóla með Leikfélagi Akureyrar

Orri óstöðvandi - ævintýri Orra óstöðvandi og Möggu Messi í Þjóðleikhúsinu

Leikstjóri ársins

Þorleifur Örn Arnarsson fyrir Kött á heitu blikkþaki





Aðrar tilnefningar voru:

Gréta Kristín Ómarsdóttir fyrir Ungfrú Ísland

Kriðpleir fyrir Innkaupapokann

Salvör Gullbrá Þórarinsdóttir fyrir Óperuna hundrað þúsund

Stefán Jónsson fyrir Sýslumann Dauðans

Leikkona ársins í aðalhlutverki

Birna Pétursdóttir fyrir Ungfrú Ísland





Aðrar tilnefningar voru:

Ásthildur Úa Sigurðardóttir fyrir Kött á heitu blikkþaki

Birta Sólveig Söring Þórisdóttir fyrir Litlu Hryllingsbúðina

Vala Kristín Eiríksdóttir fyrir Þetta er Laddi

Þórey Birgisdóttir fyrir Ífigeníu í Ásbrú

Leikari ársins í aðalhlutverki

Sigurður Sigurjónsson fyrir Heim





Aðrar tilnefningar voru:

Ævar Þór Benediktsson fyrir Kaftein Frábær

Hilmir Snær Guðnason fyrir Kött á heitu blikkþaki

Ragnar Ísleifur Bragason fyrir Innkaupapokann

Þórhallur Sigurðsson fyrir Þetta er Laddi

Leikkona ársins í aukahlutverki

Katla Margrét Þorgeirsdóttir fyrir Kött á heitu blikkþaki





Aðrar tilnefningar voru:

Berglind Alda Ástþórsdóttir fyrir Storm

Berglind Alda Ástþórsdóttir fyrir Tóma hamingju

Birna Pétursdóttir fyrir Sýslumann dauðans

Kristín Þóra Haraldsdóttir fyrir Heim

Leikari ársins í aukahlutverki

Hákon Jóhannesson fyrir Sýslumann dauðans





Aðrar tilnefningar voru:

Benedikt Gröndal fyrir Tóma hamingju

Björgvin Franz Gíslason fyrir Þetta er Laddi

Fannar Arnarsson fyrir Ungfrú Ísland

Friðgeir Einarsson fyrir Innkaupapokann

Dansari ársins

Aëla Labbé, Erna Gunnarsdóttir og Orfee Schuijt fyrir Flökt

Aðrar tilnefningar voru:

Birta Ásmundsdóttir fyrir When a duck turns 18 a boy will eat her

Diljá Sveinsdóttir fyrir Hringi Orfeusar og annað slúður

Erna Gunnarsdóttir fyrir Órætt algleymi

Íris Ásmundardóttir fyrir Svarta fuglar

Söngvari ársins

Bryndís Guðjónsdóttir fyrir Brúðkaup Fígarós

Aðrar tilnefningar voru:

Hanna Dóra Sturludóttir fyrir BRÍM

Herdís Anna Jónasdóttir fyrir Óperuna hundrað þúsund

Una Torfadóttir fyrir Storm

Þórgunnur Anna Örnólfsdóttir fyrir BRÍM

Leikmynd ársins

Axel Hallkell Jóhannesson fyrir Fjallabak

Aðrar tilnefningar voru:

Gabríela Friðriksdóttir fyrir Hringi Orfeusar og annað slúður

Kristinn Arnar Sigurðsson og Brynja Björnsdóttir fyrir Ungfrú Ísland

Mirek Kaczmarek fyrir Sýslumann Dauðans

Tinna Ottesen fyrir Flökt

Búningar ársins

Filiipía I. Elísdóttir fyrir Ungfrú Ísland





Aðrar tilnefningar voru:

Andri Unnarsson fyrir Brúðkaup Fígarós

Guðný Hrund Sigurðardóttir fyrir Árið án sumars

Guðný Hrund Sigurðardóttir fyrir Óperuna hundrað þúsund

Karen Briem fyrir Hringi Orfeusar og annað slúður

Dans- og sviðshreyfingar ársins

Cameron Corbett fyrir Ungfrú Ísland





Aðrar tilnefningar voru:

Ágústa Skúladóttir fyrir Hliðarspor

Marmarabörn fyrir Árið án sumars

Lee Proud fyrir Storm

Unn­ur Elísa­bet Gunn­ars­dótt­ir – Litla hryll­ings­búðin





Tónlist og hljóðmynd ársins

Friðrik Margrétar-Guðmundsson fyrir BRÍM





Aðrar tilnefningar voru:

Arash Moradi fyrir While in battle I'm free, never free to rest

Jóhann G. Jóhannsson fyrir Tumi fer til tunglsins

Skúli Sverrisson og Valdimar Jóhannsson fyror Hringi Orfeusar og annað slúður

Þórunn Gréta Sigurðardóttir fyrir Óperuna hundrað þúsund

Danshöfundur ársins

Erna Ómarsdóttir fyrir Hringi Orfeusar og annað slúður





Aðrar tilnefningar voru:

Ásrún Magnúsdóttir fyrir Dúetta

Bára Sigfúsdóttir fyrir Flökt

Hooman Sharifi fyrir While in battle I'm free, never free to rest

Margrét Sara Guðjónsdóttir fyrir Órætt algleymi

Lýsing ársins





Pálmi Jónsson fyrir Hringi Orfeusar og annað slúður





Aðrar tilnefningar voru:

Gunnar Hildimar Halldórsson fyrir Fjallabak

Mirek Kaczmarek og Jóhann Friðrik Ágústsson fyrir Sýslumann Dauðans

Ólafur Ágúst Stefánsson fyrir Árið án sumars

Pálmi Jónsson fyrir Ungfrú Ísland

Sviðslistahúsið Afturámóti hlaut hvatningarverðlaun Grímunnar að þessu sinni. Í rökstuðningi dómnefndar segir eftirfarandi:

„Fá­menn­ur en dríf­andi hóp­ur ungra sviðslista­manna tók yfir Há­skóla­bíó sum­arið 2024 og hrinti úr vör nýj­um sviðlista­vett­vangi sem stóð und­ir hátt í 40 viðburðum á tím­um sof­andi leik­húsa. Þar voru sýnd bæði ný og ný­leg ís­lensk leik­verk í bland við uppistand og tón­leika svo breiðum hópi sviðslista­fólks gafst rými til að vinna, þróa og sviðsetja hug­mynd­ir sín­ar. Aft­urá­móti er ein­stakt fram­tak sem svar­ar kalli frjórr­ar og ört vax­andi sviðslista­senu.“