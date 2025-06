Leikjafyrirtækið Myrkur Games var stofnað árið 2016 af þeim Daníel Arnari Sigurðssyni, Friðriki Aðalsteini Friðrikssyni og Halldóri Snær Kristjánssyni. Nú níu árum síðar er fyrsti leikur fyrirtækisins, þriðju persónu ævintýraleikurinn Echoes of the End, loksins að koma út.

Leikkonan Aldís Amah kom inn í framleiðsluteymið árið 2018 og tók þá upp senur fyrir bardagakonuna Ryn með hreyfiföngun (e. motion-capture). Ári síðar reis stórt skilti af Ryn úti á Granda og leið Aldísi þá eins og leikurinn væri nánast tilbúinn.

Hana óraði ekki fyrir því að sex ár ættu enn eftir að líða þar til leikurinn kæmi út. „Núna þegar maður horfir á skiltið er haf og himinn milli þess og leiksins,“ segir Aldís sem ræddi við fréttastofu um langt framleiðsluferlið, leiklistina og tölvuleikjabransann.

Heiður fyrir tölvuleikjastelpu

Skömmu eftir að Aldís útskrifaðist af leiklistarbraut LHÍ árið 2016 hafði leikstjórinn Daði Einarsson, sem hún hafði áður unnið með, samband við hana. Hann var þá byrjaður að vinna í tölvuleik fyrir Myrkur Games og vildu leikjaframleiðendurnir nota útlit Aldísar fyrir eina persónu leiksins.

Aldís leikur bardakonuna Ryn í leiknum og beitir bæði göldrum og vopnum. Myrkur

„Ég er rosalega mikil tölvuleikjastelpa, hef alltaf verið, þannig ég sagði að minn væri heiðurinn. En ég sagðist ekki til í það nema ég fengi að koma í prufur fyrir rödd og leik,“ segir Aldís.

Myrkur var þá með aðra raddleikkonu í sigtinu en útlit hennar passaði ekki alveg við útlit karaktersins í leiknum.

„Þess vegna vildu þau fá útlitið mitt,“ segir Aldís sem fór og fundaði með tíu manna teymi tölvuleikjastúdíósins í „pínulítilli skrifstofu í Kópavoginum,“ eins og hún orðar það.

Fundurinn gekk vel og Aldís var degi síðar ráðin í hlutverk aðalpersónunnar Ryn sem hún hefur túlkað og leikið síðan.

„Og þá breytist allt“

Framleiðsla leiksins og sjálft fyrirtækið voru framan af smá í smíðum. „Á þessum tíma fékk enginn laun, þetta var bara algjör hugsjónastarfsemi og ég tók glöð þátt í því,“ segir Aldís.

Fólk sem verslar í matinn á Grandanum kannast án efa við skiltið af Ryn. Myrkur

Árið 2021 fjárfesti hins vegar stór fjárfestir í Myrkur Games „og þá breytist allt,“ segir Aldís.

„Fyrir það fyrsta flytur skrifstofa Myrkurs af Grandanum inn í Íslandsbankahúsið og vorum við þá með efri hæðina þar. Seinna meir tókum við líka yfir neðri hæðina. Þannig núna er þetta orðið stórt og veglegt,“ segir hún.

„Teymið á þessum sjö árum er búið að fimmfaldast í fastráðnum starfsmönnum. Fyrir utan síðan okkur leikarana og aðra sem koma inn sem verktakar. Allt í allt sextíu manns.“

Rætt var við framkvæmdastjóra Myrkurs í kvöldfréttum Stöðvar 2 í vikunni.

„Ekki margir sem geta stært sig af því“

Auk þess að hafa verið skönnuð frá toppi til táar hefur Aldís tekið upp fjöldamargar senur og alls konar smærri hreyfingar.

„Ég er búin að vera alltaf reglulega niðri í stúdíói síðan 2018 hvort sem það er til þess að skanna mig, fara á æfingar, taka upp ótal litlar hreyfingar eða taka upp heilu senurnar sem eru núna leiknar frá a til ö. Þannig þetta er búið að vera mjög langt og mikið ferli,“ segir hún.

Aldís og Karl Ágúst við æfingar. Myrkur

Aldís hefur þó alls ekki verið ein að leika í mo-cap-gallanum.

„Það yndislega við þetta verkefni er að við Kalli, Karl Ágúst Úlfsson, leikum mjög mikið saman. Við vorum nánast alltaf í tökum saman,“ segir hún en Karl Ágúst leikur fylgdarsvein hennar, Abram.

„Við höfum bæði verið að vinna að þessu frá 2018 og það hefur verið yndislegt að leika með leiklistargoðsögn. Það eru ekki margir sem geta stært sig af því.“

Auk þeirra tveggja leika Davíð Þór Katrínarson og Sólveig Eva Magnúsdóttir einnig í leiknum.

Karl Ágúst, Aldís, Sólveig og Daví Þór í mo-cap-múnderingum úti á Granda.

Draumaaðstæður fyrir alla listamenn

Til marks um það hvað Echoes of the End hefur verið lengi í vinnslu þá lék Aldís í millitíðinni í öðrum tölvuleik, Senua's Saga: Hellblade II, sem kom út í fyrra og var hún síðan tilnefnd til BAFTA-tölvuleikjaverðlauna fyrir leik sinn í honum í desember.

„Það er mjög sjaldgæft að leikarar séu í verkefnum svona lengi. Yfirleitt er búið að undirbúa allt og forrita hvað mest áður en leikari kemur inn í tökur,“ segir Aldís.

Ninja Theory, framleiðendur Hellblade II, voru fyrir nokkrum árum ekki ósvipaðir Myrkur Games að sögn Aldísar. Velgengni fyrri leiksins, Hellblade I, varð til þess að tæknirisinn Microsoft keypti fyrirtækið og gjörbreytti landslagi þess.

„Þegar ég kem inn er þetta risafyrirtæki með gommu af seðlum,“ segir Aldís Amah um breska tölvuleikjaframleiðandann Ninja Theory.

„Auðvitað er þetta ekki algengt en þetta eru draumaaðstæður fyrir alla listamenn, að listin manns sé viðurkennd á þann hátt að næst þegar þú gerir eitthvað ertu með traust og fjármagn til að gera það enn betur.“

Töluverður munur á að leika í tölvuleik og bíó

Aldís segir það vera draum sinn að vinna áfram með Myrkur Games eins lengi og krafta hennar er óskað. Hins vegar hefur hún ekki einsett sér sérstaklega að einblína á tölvuleikjaleik fram yfir annan leik.

Aldís á rauða dreglinum á BAFTA-tölvuleikjaverðlaununum í fyrra. Lia Toby/BAFTA/Getty Images for BAFTA

„Ég hef ákveðið að takmarka mig ekki við neitt. Áður fyrr var stór gjá milli kvikmyndaleikara og sjónvarpsleikara. Þessi gjá er núna meira á milli tölvuleikjaleikara og sjónvarpsleikara,“ segir hún.

„Þegar ég fór á BAFTA fann maður alveg fyrir því að fólki finnst leiðinlegt og ósanngjarnt að það sé ekki meiri virðing borin fyrir þessu leikformi,“ segir hún.

„Hafandi leikið í flestum miðlum, get ég með sanni sagt að þetta er ekkert auðveldara, jafnvel erfiðara að mörgu leyti. Þú hefur svo rosalega lítið til þess að hjálpa þér með.“

Ryn dregur sverðið úr slíðrinu og Aldís fíflast alsett punktum. Myrkur

Munurinn á því að leika í kvikmyndum og tölvuleikjum sé töluverður.

„Þegar þú ert að leika í kvikmynd ertu að leika með umhverfi sem leikmyndadeild hefur hannað, þú ert í búning, með förðun og smink. Það er allt gert til þess að aðstæður séu sem natúralískastar fyrir það sem senan kallar á,“ segir Aldís.

„Í tölvuleik þá ertu í algjörlega látlausu rými með ekkert til að nota þér í hag. Þú ert klæddur í búning með skynjurum sem er algjörlega fáránlegur og alls ekki þægilegur. Svo ertu með myndavél í andlitinu á þér allan tímann og þarft að ímynda þér hverja einustu forsendu, í þessu tilfelli heilan töfraheim.“

Stikla fyrir leikinn kom út í vikunni og má sjá hana hér að neðan:

„Þá ert þú ekkert of góður fyrir það heldur“

Á síðustu tuttugu árum hefur orðið mikil framþróun í leiklist í tölvuleikjum og hafa svokallaðar „cut-scenes,“ kvikmyndaðar senur, orðið æ fyrirferðameiri. Þessa þróun má sjá í leikjum á borð við The Last of Us, Witcher og Red Dead Redemption 2.

Nicolas Cage og Hideo Kojima í höfuðstöðvum þess síðarnefnda.

Stór Hollywood-nöfn hafa jafnframt verið duglegri að leika í tölvuleikjum. Japanski leikjaframleiðandinn Hideo Kojima hefur verið iðinn við að ráða stór nöfn á borð við Léu Seydoux, Mads Mikkelsen og Elle Fanning, til að leika í tölvuleikjum sínum

„Ég elska að segja við fólk, þegar það fer aðeins að rigna upp í nefið á þeim: ,Ef Mads Mikkelsen, Keanu Reeves og Eliot Page geta öll leikið í tölvuleikjum þá ert þú ekkert of góður fyrir það heldur‘,“ segir Aldís.

„Fyrir utan það, hversu gjöfult er að fá endalaust að prófa nýja hluti og fara algjörlega í kjarnann á ímyndunarleik eins og við gerðum sem börn.“

Hópmynd við tökur á leiknum, Aldís og Karl Ágúst í mo-cap-búningunum.

„Hégómi og egó eiga hvergi heima í motion-capture. Þú verður að skilja það eftir við dyrnar. Bara það að klæða sig í þessa ljótu hettu er nóg til að fá kjánahroll. Ef þú reynir að halda í einhvern töffaraskap þá ertu að fara á mis við rosalega margt,“ bætir hún við.

Aldís segir að það hafi fyrst verið pínu skrítið að hugsa til þess að annað fólk taki svo við karakter hennar og geti þannig stýrt henni. Hún sé þó búin að venjast hugmyndinni.

„Það eru nokkur ár síðan fólk hætti að koma með djókið: ,Loksins fæ ég að stjórnast í þér‘,“ segir hún.

Leikurinn sé sem betur fer ekki sandkassaleikur (e. sandbox game) þar sem spilarar hafa algjörlega frjálsar hendur.

„Það þætti mér smá skrítið, ég get alveg sagt það. Ef fólk væri að leika mig og væri að láta mig taka einhverjar ákvarðanir sem ég myndi kannski aldrei gera, það þætti mér smá spes,“ segir hún.

Spilarar kljást við ýmiss konar furðuverur í leiknum, til að mynda þessa tröllslegu fígúru. Myrkur

Nóg að hugsa um einn leik í bili

Varðandi framtíðina með Myrkur Games og mögulegt framhald á leiknum segir Aldís að það verði bara að koma í ljós.

„Við erum núna bara að einblína á að koma þessum leik út, það hefur bara tekið átta ár. Þannig það er kannski nóg að hugsa um það í bili,“ segir hún.

„Fólkið í Myrkur Games eru orðnir nánir vinir mínir í dag, ég er búin að þekkja þau ógeðslega lengi. Það er líka ótrúlega gjöfult að fylgja verkefni eftir í allan þennan tíma, sjá það stækka og þróast og fá að vera partur af hverju skrefi,“ segir hún.

Fátt er jafn ógnvekjandi og risakrabbi. Myrkur

Dagskráin framundan er óvænt nokkuð tóm hjá Aldísi. Verandi mikill tölvuleikjaspilari gefst henni því tækifæri að spila aðeins á næstunni.

„Góður tölvuleikur er eins og góð bók í mínum augum. Ég hef hlegið og grátið og gengið í gegnum allt tilfinningarófið þegar ég er að spila,“ segir hún.

„Akkúrat núna er ég mikið að spila Hogwarts Legacy, sem er súrsætt eftir allt sem JK Rowling hefur látið út úr sér síðustu ár. Svo er ég að spila Zelda á Nintendo og svo reglulega spila ég Stardew Valley á Mac-ann,“ segir hún.

Echoes of the End kemur síðan út í sumar og þá mun Aldís, eins og allir aðrir sem eiga PC, PS5 eða XBox X/S, geta brugðið sér í spor bardagakonunnar Ryn og barist við ýmsar forynjur.