Dr. Unnur Þorsteinsdóttir og Patrick Sulem taka við stjórn fyrirtækisins, þau munu leiða í sameiningu starfsemi Íslenskrar erfðagreiningar á Íslandi.

Kári Stefánsson, fyrrverandi forstjóri, segist hafa verið rekinn.

„Ekki bara rekinn heldur á staðnum og fyrirvaralaust,“ segir Kári í stuttu svari til Vísis. Hann er staddur í Bandaríkjunum og getur ekki tjáð sig að neinu viti, sagði að það muni hann gera eftir helgi. En vildi þó segja þetta.

Þetta eru nú meiru fantarnir og fúlmennin?

„Kannski ekki, kannski eru þetta bara menn sem vita hvað þeir vilja,“ sagði Kári þá.

Elissa Snook, yfirmaður samskiptamála hjá Amgen, bauð fréttamanni að senda sér skriflega fyrirspurn vegna málsins og svör hennar voru eftirfarandi:

„Fyrirtækið tók stefnumótandi ákvörðun um að skipta um forystu hjá deCODE genetics til að samræma betur við alþjóðlega rannsóknar- og þróunarstarfsemi okkar. Þessi ákvörðun endurspeglar skuldbindingu okkar til að viðhalda alþjóðlegri forystu deCODE í erfðarannsóknum og tryggja áframhaldandi þróun þess til að mæta vísindalegum áskorunum. Við erum þakklát fyrir framlag Dr. Stefánssonar og fullviss um að sú undirstaða sem hann byggði muni gera kleift að halda áfram nýsköpun og hafa jákvæð áhrif fyrir sjúklinga.“

Kári tjáði sig um starfsánægju sína í áramótaviðtali við Morgunblaðið á gamlársdag.

„Nei, ég er margoft bú­inn að segja vin­um mín­um í Am­er­íku I’m not go­ing to retire, I’m go­ing to die. Ég get ekki ímyndað mér neitt skemmti­legra en það sem ég er að fást við. Ég er að vinna með æv­in­týra­legu gáfuðu, hæfi­leika­miklu og sniðugu fólki af alls kon­ar gerðum og stærðum,“ sagði Kári í áramótaviðtali við Morgunblaðið.