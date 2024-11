Meðal erlendra gesta hátíðarinnar er leikstjórinn og Óskarsverðlaunahafinn Robert Zemeckis. Hann hlaut Óskarinn fyrir leikstjórn sína á kvikmyndinni Forrest Gump og hefur auk þess þess leikstýrt Back to the Future þríleiknum og framleitt og leikstýrt myndum á borð við Cast Away og Polar Express.

„Við Yrsa erum spennt og þreytt eftir langan undirbúning og við ætlum að reyna að njóta,“ segir Ragnar fullur tilhlökkunar.

Bróðir Díönu prinsessu meðal gesta

Hátíðin hefur sjaldan eða jafnvel aldrei verið stærri.

„Barnabókahöfundurinn og grínistinn David Walliams er að koma í annað skipti og það er auðvitað mikið tilhlökkunarefni að fá hann aftur. Síðast þegar hann kom mynduðust svo langar biðraðir að það náðu ekki allir að hitta á hann en hann vildi bæta úr því og koma aftur.

Hann verður á laugardagskvöld í Fríkirkjunni sem ég held að verði alveg frábær stemning. Þetta er sömuleiðis lokaviðburður hátíðarinnar, við verðum með frábæran spyril sem er írskur sjónvarpsmaður og það verður líklega smá uppistands stemning þar sem má búast við miklum hlátri.

Við erum sömuleiðis spennt að fá Charles Spencer, bróður Díönu prinsessu, en hann verður með viðburð á föstudaginn í Fríkirkjunni. Hann er auðvitað frægur fyrir sína fjölskyldu en er líka rithöfundur sem hefur skrifað frábærar bækur og það verður gaman að hitta hann.“

Ragnar Jónasson stendur fyrir bókmenntahátíðinni Iceland Noir ásamt Yrsu Sigurðardóttur og fleiri rithöfundum. Vísir/Vilhelm

Kynntist Zemeckis hjónum í gegnum bækur sínar

Meðal stærstu nafna hátíðarinnar er svo auðvitað leikstjórinn Robert Zemeckis og eiginkona hans, verðlaunahöfundurinn Leslie Zemeckis.

„Ég hef aldrei hitt þau en ég kannast samt við konuna hans, hún hefur lesið bækurnar mínar og við höfum aðeins kynnst í gegnum það. Þannig kom þetta til, þau eru að koma í stutt tveggja daga stopp og verða í Fríkirkjunni á morgun. Ég er mjög spenntur að hitta hann, alveg stórkostlegur leikstjóri og örugglega eitt stærsta nafnið sem við höfum fengið.

Að lokum verð ég að nefna Brendu Blethyn sem leikur aðalhlutverkið í sjónvarpsþáttunum Veru eftir Ann Cleaves. Vera eru bækur og þættir sem eiga marga aðdáendur og þetta er einstakt tækifæri fyrir þá til þess að hitta leikstjórann og aðalleikkonuna,“ segir Ragnar að lokum.

Hér má nálgast dagskrána fyrir Iceland Noir.