Å kerlund, Cronenberg, Bong Joon-ho, Kinski, Moodysson, Tsangari

Það glitrar á margar og litríkar perlur í þeim fjölda kvikmynda sem RIFF býður upp á í ár, stuttra og langra, leikinna og teiknaðra, svo og hinna sem eru byggðar á heimildum og rannsóknum eða bláköldum veruleikanum sem blasir við um jarðarkringluna alla.

Hátíðin hefst í Hásk ó labíói 26. september og stendur til 6. okt ó ber.

Opnunarmynd hátíðarinnar í ár er Elskuleg (n. Elskling) eftir íslensk-norska leikstjórann Lilju Ingólfsdóttur sem slegið hefur rækilega í gegn sem „egghvasst tilfinningadrama“ eins og tímaritið Variety segir, en myndin vann nýverið fimmfalt á Karlovy Vary hátíðinni í Tékklandi.

Tíu dögum síðar er hátíðin römmuð inn með lokamyndinni The Room Next Door sem er nýjasta verk Spánverjans Pedro Almodovar með Óskarsverðlaunahöfunum Julianne Moore og Tony Swindon í aðalhlutverkum, en þetta er fyrsta „enskumælandi“mynd Almodovar.

Þess á milli iðar Háskólabíó af lífi af jafnt glænýjum úrvalsmyndum og eldri klassík af öllu tagi.

Það minnir á Veldi tilfinninganna sem RIFF sýnir í ár, bráðum hálfri öld frá frumsýningu hennar, en hún skók allan heiminn – og var víðast hvar bönnuð fyrir „helberan dónaskap,“ að sagt var í þá daga, hvað svo sem nútímanum kann að finnast á annarri öld.

Það leiðir líka hugann að þunga hnífsins, en strákarnir í Sólstöfum munu reyna á veggi salar 1 í Háskólabíói, föstudagskvöldið 4. október þegar þeir halda þungarokkssýningu á Hrafninn flýgur í tilefni af 40 ára afmæli þessa íslenska spagettívestra Hrafns Gunnlaugssonar.

Fjöldi heimskunnra leikstjóra setur svip sinn á RIFF, en meðal heiðursgesta hennar er suður-kóreski leikstjórinn Bong Joon-ho sem vann þrenn Óskarsverðlaun fyrir mynd sína Parasite frá 2019, en verk hans The Host og Mother! verða sýndar á RIFF í ár. Hann ávarpar hátíðina.

Annar heimskunnur leikstjóri og heiðursgestur RIFF í ár er Svíinn JonasÅkerlund, sem vinnurmeðal annarsmyndbönd fyrir kunnustu poppstjörnur heims, en nýjasta verk hans,dansmyndin DuEls kviknar á tjaldi Háskólabíós, samin af íslenska danshöfundinum Ernu Ómarsdóttur.

Báðir munu Bong Joon-ho og JonasÅkerlund ræða við áhorfendur í sal, rétt eins og þriðji heiðursgestur RIFF í ár, gríska kvikmyndagerðarkonan Athina Tsangari, en fáir leikstjórar hafa aflað sér jafn mikillar virðingar og hún hefur gert á síðustu árum fyrir magnaðar myndir.

Sem leiðir hugann að kattliðugri leikkonu að nafni Nastassja Kinski, sem einnig verður heiðruð á hátíðinni í ár, en í tilefni af komu hennar til Íslands verða sýndar tvær af kunnustu myndum hennar, Cat People eftir Paul Schrader og Paris, Texas úr smiðju Wim Wenders.

Og það vantar ekki frægðarmennin í leikstjórastólnum sem eiga myndir á RIFF í ár, en sjálfur David Cronenberg tjaldar líkklæðum í splunkunýrri filmu sinni, The Shrouds, já byrjið að skjálfa. Og ekki óþekktari stjóri er Lucas Moodysson sem leiðir Svíþjóð í fókus á hátíðinni í ár, sem býður einmitt upp á það besta og ferskasta úr sænskri kvikmyndagerð, þar á meðal nýjustu mynd kappans, Together 99 sem The Guardian segir hann hafa leikstýrt í samfelldu hláturskasti!

Fjöldi íslenskra og erlendra stuttmynda setur sterkan svip sinn á RIFF í ár og þá ekki síður vandaðar heimildarmyndir sem fanga samtímann, hvort heldur þær varða menningu og listir, loftslagsvána eða málefni flóttafólks og innflytjenda. Má þar nefna sem dæmi Chain Reactions - heimildarmyndina sem var að vinna Gullna ljónið á Venice Film Festival og verður sýnd beint á eftir sjálfri Texas Chain Saw Massacre.

Loks er vert að nefna Bransadaga RIFF þar sem kvikmyndagerðarfólk fær tækifæri til að hitta hvert annað og ræða fagið, til dæmis hvað gervigreindin muni gera fyrir greinina á komandi árum og hvaða breytingum markaðssetning muni taka á tímum streymisveitna og nýrra miðla.