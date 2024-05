Þegar sólin skín hátt á lofti hér á landi má gjarnan sjá fólk hlaupa út í garða og sundlaugar með það að markmiði að sleikja sólina og nýta daginn sem allra best, því jú ekki vitum við hve marga sólardaga við fáum til viðbótar. Á Íslandi er sólin sterkust í júní og júlí mánuðum og er því sérlega mikilvægt að huga að góðum sólarvörnum frá miðjum apríl og fram í lok september.

Sólarvörn er ein besta vörn gegn ótímabærri öldrun

Þó svo að sólin sé mikill gleðigjafi, er nauðsynlegt að verja sig fyrir geislum hennar sem ver bæði gegn UVA og UVB geislum sólarinnar. Sólarvörn á að bera á líkamann 30 mínútum áður en farið er í sól og endurtaka á 2-3 klukkustunda fresti. Þó er mikilvægt að nota sólarvörn alla daga, allan ársins hring þó svo að sólin skíni ekki en allt að 80% af útfjólublárri geislun berst í gegnum ský og er því hætta á að brenna utandyra jafnvel þótt skýjað sé eða þoka. Sólarvörn er ein besta vörn gegn ótímabærum öldrunarmerkjum húðar en með því að nota sólarvörn höldum við húðlitnum jöfnum og drögum þannig úr áhættu á ýmsum kvillum sem geta fylgt.

Frezyderm sólarvarnirnar fastur liður í rútínunni

Rakel Orradóttir markþjálfi hefur verið að notast við sólarvarnirnar frá Frezyderm og finnst þær þægilegur og góður kostur á sólríkum dögum. „Ég kynntist Frezyderm sólarvörnunum síðasta vor og hafa þær verið fastur liður í minni rútínu síðan. Ég er með ofboðslega viðkvæma húð og þá sérstaklega í andlitinu, svo ég þarf að vanda vel hvaða vörn ég nota. Það hentar mér ótrúlega vel að andlitsvörnin frá Frezyderm er olíulaus svo ég er ekki að fá bólur eða annað vesen út frá henni. Ég nota hana undir farða flesta daga og elska hana,“ segir Rakel.

Frezyderm sólarvarnir er hágæða vörulína

Frezyderm inniheldur sjö mismunandi tegundir sólarvarna sem henta allri fjölskyldunni og öllum húðtýpum, allan ársins hring. Frezyderm hefur unnið til fjölda verðlauna fyrir einstaklega góðar og vel rannsakaðar sólarvarnir í gegnum árin en vörulínan er framleidd með byltingarkenndri second skin tækni sem hefur þá eiginleika að búa til ósýnilegt auka lag til að vernda húðina enn betur. Sólarvarnirnar veita örugga og skilvirka vörn gegn sól sem og vernd gegn ótímabærri öldrun. Afar auðvelt er að bera vörnina á húðina sem skilur hana eftir flauelsmjúka og veitir fallega áferð í allt að sex klukkustundir.

Velvet andlits vörnin er gegnsæ vörn sem smýgur hratt og örugglega inn í húðina en hún gefur olíulausa áferð og hentar sérlega vel sem grunnur undir farða. Velvet andlits vörnin kemur bæði með 30+ og 50+ vörn. Velvet vörnin fæst einnig með léttum lit sem gefur fallegan og jafnan litatón. Líkamsvörnin frá Frezyderm er mjúk gegnsæ vörn sem dreifir sér vel og gengur hratt inn í húðina. Vörnin hefur þá frábæru eiginleika að skilja engan hvítan blæ eftir og gerir húðinni kleift að anda vel. Vörnin er olíulaus og vatnsfráhrindandi og veitir 50+ vörn.

Kids sun vörnin er sérstaklega hönnuð fyrir börn sem hentar bæði á líkama og andlit. Vörnin inniheldur efni sem hrekur frá sér skordýr sem og er vatnsheld með 50+ vörn. Ásamt frábærum kremum inniheldur línan einnig svokallaðan On the move úða sem hefur slegið í gegn.

On the move spreyið er sérlega hentugt

On the move sólarvörnin frá Frezyderm er í formi úða sem þú einfaldlega spreyjar á þig. Úðinn er sérstaklega hannaður fyrir andlit, eyru og háls og er með 50+ vörn. Úðinn gefur létta, matta áferð og hraðvirka virkni sem er fullkomið á ferðinni. „Á sumrin eða þegar sólin lætur sjá sig hér heima þá er ég að nota „On the move“ spreyið, því oftar en ekki er ég með farða á andlitinu og finnst mér þess vegna mjög þægilegt að geta spreyjað á andlitið eftir þörfum án þess að þurfa taka farðann af til þess að fá vörn. Eitt gott mömmu tips frá mér til ykkar, spreyið er líka fullkomið til þess að spreyja á litla kolla í hár skiptinguna án þess að þurfa klína vörn í hárið,“ segir Rakel Orradóttir um tilkomu Frezyderm On the move í sína sólar rútínu.

Börn eru viðkvæmari fyrir sólargeislum og verða frekar fyrir skaða en fullorðnir og er því sérlega mikilvægt að vernda húð þeirra og koma í veg fyrir að þau brenni. Því fyrr á ævinni sem húð brennur, því meiri tími gefst fyrir skemmdir að hlaðast upp í henni þar sem geislaskemmdir á húð safnast saman yfir æviskeiðið allt frá barnsaldri. Í allri gleðinni þegar sólin loks skín, er mikilvægt að muna líka eftir börnunum.