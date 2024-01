Þema kvöldsins var Hollywood og keppendur fluttu því hvern stórsmellinn á fætur öðrum. Spennan var rafmögnuð þegar í ljós kom að tveir keppendur yrðu sendir heim. Örlög keppenda voru í höndum áhorfenda og var Herra hnetusmjör ekki par sáttur við úrslitin þegar í ljós kom að Elísabet væri einn þeirra keppenda sem þyrfti að kveðja.

Hún flutti ódauðlega smellinn I Wanna Dance With Somebody með Whitney Houston. Ólafur Jóhann söng einnig sitt síðasta í þessari Idol seríu en hann flutti lagið Wherever You Will Go með hljómsveitinni The Calling.

Nú eru tveir þættir eftir af Idolinu en næsti þáttur verður undanúrslitakvöldið og seldist upp á það á þremur mínútum.

Kvöldið einkenndist af mikilli tónlistargleði sem og Hollywood glamúr eins og þessar myndir sýna:

Stefán Óli tók ballöðuna My Heart Will Go On með Celine Dion. Vísir/Hulda Margrét

Ólafur Jóhann var í glansandi Hollywood buxum. Hulda Margrét/Vísir

Anna Fanney rokkaði silfurstígvél og flutti lagið I‘ll Never Love Again með Lady Gaga úr kvikmyndinni A Star is Born. Hulda Margrét/Vísir

Elísabet dansaði um sviðið í rauðum pallíettukjól. Vísir/Hulda Margrét

Útvarpsmaðurinn Gústi B hélt uppi stemningunni í auglýsingahléum og ræddi meðal annars við Birgittu og Rakel, sem voru í topp átta í þessari seríu. Vísir/Hulda Margrét

Jóna Margrét tengdist áhorfendum þegar hún flutti lagið The Story með Sara Ramirez. Vísir/Hulda Margrét

Ólafur Jóhann stóð beinn í baki eftir að úrslitin komu í ljós og brosir inn í framtíðina. Vísir/Hulda Margrét

Björgvin flutti lagið Accidentally In Love með Counting Crows. Vísir/Hulda Margrét

Anna Fanney og Jóna Margrét komust báðar áfram. Vísir/Hulda Margrét

Elísabet og Sigrún Ósk. Vísir/Hulda Margrét

Það er alltaf stutt í gleðina hjá dómurunum. Vísir/Hulda Margrét

Spennuþrungin stund á sviðinu þegar í ljós kom að Elísabet væri í neðstu þremur. Vísir/Hulda Margrét

Gleði, sorg, léttir og stress blandast allt saman í eitt þegar úrslit Idolsins eru tilkynnt. Vísir/Hulda Margrét

Keppendurnir eru orðnir mjög góðir vinir en hér má sjá Elísabetu, Ólaf Jóhann og Björgvin í faðmlögum. Vísir/Hulda Margrét

Falleg og einlæg stund hjá keppendunum. Vísir/Hulda Margrét

Þessir ungu Idol aðdáendur voru í góðum gír. Vísir/Hulda Margrét

Stefán Óli, Ólafur Jóhann og Björgvin knúsuðu hvern annan. Vísir/Hulda Margrét

Rakel María förðunarfræðingur heldur sér alltaf á tánum og lagar hér förðun Birgittu Haukdal. Vísir/Hulda Margrét

Áhorfendur í sal voru í miklu stuði. Vísir/Hulda Margrét

Idol crewið fylgdist spennt með á hliðarlínunni. Vísir/Hulda Margrét