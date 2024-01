Þema kvöldsins var Hollywood. Eins og síðustu tvö úrslitakvöld voru örlög keppenda í höndum áhorfenda en ekki dómara og munu úrslit næstu þátta Idolsins ráðast í símakosningu.

Höskuldarviðvörun ef þú hefur ekki horft á Idol þátt kvöldsins - ekki lesa lengra.





Þegar niðurstaða úr símakosningunni var kynnt kom í ljós að það voru þau Elísabet og Ólafur Jóhann sem þurftu að taka pokann sinn og halda heim á leið. Elísabet söng lagið I Wanna Dance With Somebody með söngkonunni Whitney Houston. Ólafur Jóhann söng lagið Wherever You Will Go með hljómsveitinni The Calling.

Ólafur Jóhann var kosinn heim af þjóðinni. Stöð 2

Herra Hnetusmjör var alls ekki sáttur við að Elísabet var send heim en sagði þó að hann hefðir engar áhyggjur af framtíð hennar „þó það sé gjörsamlega fáránlegt að þú sért að fara hér heim í kvöld. Þú ert stjarna. Þetta er fáránlegt, ég er bara pirraður,“ sagði hann.

Næsta úrslitakvöld af Idol fer fram í Fossaleyni næstkomandi föstudagskvöld og verður að sjálfsögðu í beinni útsendingu á Stöð 2.