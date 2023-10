Hryllingsveisla með gestum og gjöfum

Það verður sannkölluð hrekkjavökuveisla hjá strákunum í GameTíví í kvöld. Strákarnir ætla meðal annars að spila The Texas Chain Saw Massacre og Five Nights at Freddy's.

Þá ætla strákarnir að bjóða gestum í heimsókn og gefa áhorfendum gjafir. Streymi GameTíví má finna á Stöð 2 eSport, Twitchsíðu GameTíví og hér að neðan. Útsendingin hefst klukkan átta í kvöld.