Sjá mátti Swift klædda í rauðum og hvítum Chiefs- jakka þar sem hún var stödd í einkasvítu Kelce-fjölskyldunnar á vellinum. Mátti meðal annars sjá hana fagna og ræða við Donnu Kelce, móður Travis, og virtist fara vel á með þeim.

Það Swift og Kelce hafa ekkert tjáð sig opinberlega um hið meinta samband, nema Kelce hefur látið hafa eftir sér að honum þyki hann „sprenghlægilegur“, þessi mikli áhugi sem fólk virðist hafa.

Travis Kelce á vellinum í kvöld. AP

Sögusagnir um samband þeirra Swift og Kelce fóru á flug eftir að Kelce greindi frá því í hlaðvarpi sínu og bróður síns, New Heights with Jason and Travis Kelce, að hann hafi reynt að láta Swift fá símanúmer sitt með því að koma vinaarmbandi, sem hann hafði búið til og þar sem á var að finna númerið, til Swift á einum af stórtónleikum hennar í Bandaríkjunum á dögunum.

Swift hefur haldið fjöldann allan af tónleikum í Bandaríkjunum síðustu mánuði, en Eras-tónleikaferð hennar heldur áfram í Buenos Aires í Argentínu þann 9. nóvember næstkomandi.