Hjónin trúlofuðu sig í Skylagoon haustið 2021 og eignuðust dóttur í fyrrasumar.

Athöfnin fór fram í Borgarfirði í sól og blíðu og skrifar Brynhildur á Instagram síðu sinni að Borgarfjörðurinn og fólkið þar hafi eignast sess í hjörtum þeirra hjóna eftir þennan eftirminnilega dag.

„Við Matthías Haraldsson gengum í heilagt hjónaband í gær. Dagurinn var sprengfullur af gleði, tónlist, gríni, tárum, leikjum og ÁST. Við eigum svo ótrúlegt fólk í kringum okkur sem öll gerðu þennan dag svo sérstakan fyrir okkur og við verðum lengi að jafna okkur,“ skrifar Brynhildur einnig.

Brynhildur birti skemmtilega myndaseríu eftir Rakel Rún þar sem faðir Brynhildar, Karl Ágúst leikari, stendur með hjónunum við altarið og syngur. Brynhildur klæddist einstökum brúðarkjól sem er hannaður af hönnuði sem kallar sig boskboskbosk á Instagram. Kjóllinn var gerður úr leifum af garni og ull sem kom frá bóndabæ fjölskyldunnar og féll einstaklega vel við íslensku náttúruna sem umkringdi nýgiftu hjónin.

Veisluhöldin fóru einnig fram í Borgarfirði þar sem tónlistarparið steig að sjálfsögðu á svið og flutti meðal annars Dirty Dancing smellinn (I’ve Had) The Time Of My Life sem Bill Medley og Jennifer Warnes gerðu ódauðlegan á sínum tíma.