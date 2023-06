„Við sem sagt duttum inn á einhverja svona spilunarlista, þessa stóru sem Spotify er að stýra. Ég kann eiginlega engar meiri skýringar á því annað en bara að þetta gerðist,“ segir Steingrímur Teague, helmingur tvíeykisins og meðlimur í Moses Hightower, í samtali við Vísi.

Hér fyrir neðan má sjá myndbandið við If It Was. Anna Maggý leikstýrði myndbandinu sem tekið var upp í Vatnasafni í Stykkishólmi innan um innsetningu listakonunnar Roni Horn.

Steingrímur segir að spilunin á lögum þeirra sé mest í Ameríku en næstmest í Japan. Því næst koma lönd eins og Spánn, Frakkland og Brasilía. En ef spilunin er flokkuð eftir borgum þá er spilunin mest í japönsku höfuðborginni Tokyo.

Það er þó kannski ekki alveg hægt að segja að frasinn „big in Japan“ eigi við um tvíeykið þar sem þau eru með meiri spilun í Bandaríkjunum en þar. Frasinn, sem á rætur sínar að rekja til síðari hluta áttunda áratugarins, á við um tónlistarfólk sem er vinsælt í Japan þrátt fyrir að vera lítið þekkt í hinum vestræna heimi.

Fjölmörg dæmi eru um tónlistarfólk sem hefur ratað efst á vinsældarlista í Japan þrátt fyrir að gera það ekki í Bandaríkjunum eða Evrópu. Írska hljómsveitin The Nolans er eitt dæmi um þetta. Hljómsveitin var nánast óþekkt í Bandaríkjunum en seldi plötur í yfir tólf milljónum eintaka í Japan.

Voru bara að gera þetta fyrir sig

Steingrímur segir að þau Silva hafi þó á engan hátt verið að reyna að ná inn á þennan markað. „Við vorum bara að gera plötu fyrir okkur,“ segir hann.

„Það sem gerir þetta óvænt fyrir okkur en kannski líka það sem gerir þetta gott er held ég þetta: Þegar við vorum að gera þetta þá vorum við að reyna að skemmta okkur. Við vorum á engan hátt að miða inn á þetta.“

Þetta hafi bara verið tveir vinir að gera plötu saman. „Bara svolítið frí frá öðrum hlutum í tónlist. Við höfðum mikið verið að spila saman úti í bæ og langaði að skjalfesta það sem við höfðum verið að gera,“ segir Steingrímur.

More Than You Know, platan sem um ræðir, inniheldur If It Was og sex önnur lög. Um er að ræða svokallaða „standarda-plötu“ eins og Steingrímur segir það kallast í jazz-heiminum. Ekkert lag á plötunni sé eftir þau.

Á plötunni eru því útgáfur af lögum sem Silva hafði fundið og þeim fundist gaman að spila. „Hún var svolítið mikið að dæla í mig alls konar lögum þegar við vorum að byrja að spila saman.

Nýlega héldu þau saman tónleika fyrir fullum sal í Mengi á Óðinsgötu í Reykjavík. „Það var bara virkilega gaman. Það voru fyrstu tónleikarnir í fullri lengd sem við prófuðum að gera bara tvö.“

Komin á fullt

Silva & Steini eru á meðal þess íslenska tónlistarfólks sem skrifaði nýverið undir hjá FOUND, nýju bandarísku útgáfufyrirtæki sem tileinkað er íslenskri tónlist. Ásamt þeim eru tónskáldið Magnús Jóhann og pönk bandið GRÓA á mála hjá útgáfunni.

„Þau hafa hvatt okkur meira til dáða þannig við erum að gera nýja plötu og vorum að gera þetta myndband,“ segir Steingrímur um þessar breytingar. Þá eru þau komin langt með nýja plötu. „Þannig við erum svolítið komin á fullt í þetta saman.“