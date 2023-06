Hræðist mest fiðrildi og fugla

Silva er hokin af reynslu þegar kemur að tónleikahaldi en hún hefur skipulagt og haldið tónleika með mörgum af færustu hljóðfæraleikurum landsins. „Fyrsta platan mín Skylark kom út árið 2019. Meðspilarar þar voru þau Anna Gréta Sigurðardóttir á píanó, Magnús Tryggvason Eliassen á trommur og Þórður Högnason á kontrapassa,“ segir Silva en sjálf stundaði hún nám við tónlistarskóla FÍH.

Söngkonan Silva vinnur að nýrri plötu. Anna Maggý

„Í maí á síðasta ári kom platan okkar More Than You Know út á vegum Reykjavík Record Shop. Steingrímur Teague syngur með og spilar á filtdempað píanó og wurlitzer. Eins og stendur vinn ég að nýrri plötu með Steingrími Teague en við skrifuðum undir hjá útgáfufyrirtækinu FOUND.“

Það er óhætt að segja spennandi tíma framundan hjá Silvu en hún svaraði nokkrum laufléttum spurningum hér fyrir neðan.

Hvenær líður þér best?

Þegar ég er með mínu fólki að grínast og glensa.

Hvað hræðistu mest?

Fiðrildi og fugla.

Hvert er þitt mesta afrek?

Plöturnar mínar, Skylark og More Than You Know.

Hvað er það sem þú átt erfiðast með að skilja?

Sumt fólk.

Hvaða frasi eða orð fer mest í taugarnar á þér?

“Eru ekki allir í stuði?”

Silva vann um tíma á lyftara og segir það eitt af furðulegustu störfum sem hún hefur tekið að sér. Anna Maggý

Furðulegasta starf sem þú hefur tekið að þér?

Einu sinni söng ég í fullt af apótekum, það var skrítið en mjög skemmtilegt. Svo vann ég líka við að keyra lyftara fyrir fimmtán árum, það var frekar furðulegt.

Hvað myndi eftirrétturinn heita sem bæri þitt nafn og hvað væri í honum?

Hann myndi heita “Silva Love” og væri rauðvínsglas.

Hver væri titillinn á ævisögu þinni?

“Single and thriving”

Eftirlætis eftirréttur Silvu væri rauðvínsglas. Anna Maggý

Besta ráð sem þú hefur fengið?

Að gera aldrei ráð fyrir neinu.

Hvert er leiðinlegasta húsverkið að þínu mati?

Að þrífa ruslatunnuna eftir að lífræni pokinn hefur gefið sig.

Besta bíómynd allra tíma?

Ég er mjög mikil bíómyndakona og get alls ekki valið bestu myndina en ég elska Legally blond því að okkar kona Reese er THRIVING AND DRIVING. Svo finnst mer Carnage geggjuð mynd og ekki bara vegna þess að ég er skotin í Christoph Waltz.

Hvaða leynda eða furðulega hæfileika myndir þú vilja búa yfir?

Ég vildi að ég byggi yfir þeim leynda hæfileika að geta ryksugað án þess að vera með vaskinn í gangi, á leiðinni í sturtu, talandi í símann en leitandi að honum á sama tíma. En ég veit ekki, kannski er það bara fínt?

Hvaða réttlætiru helst að veita þér?

Minnsta inconvenience og ég er mætt í apótekið að versla mér krem.

Hvað er á döfinni hjá þér?

Sunnudaginn 18. júni munum við Steingrímur halda tónleika í Mengi en ég er líka mjög spennt fyrir tónlistarmyndbandinu okkar sem kemur út á næstu dögum við lagið If It Was.

Áhugasamir geta kynnt sér tónlist Silvu betur hér.