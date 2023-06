Ísland í efsta sæti yfir öruggustu lönd í heimi

Þetta kemur fram í nýrri mælingu á friðarvísitölu heimsins fyrir síðasta ár eða The Global Peace Index. Vísitalan er gefin út árlega af stofnuninni Institute for Economics and Peace en þar sem 163 þjóðríki eru dæmd út frá tíðni glæpa, fjölda morða og hryðjuverka, útgjalda til hermála og fleira.

Fram kemur að lág glæpatíðni og lág tíðni uppþota og ofbeldisfullra mótmæla spili meðal annars inn í háa einkunn Íslands. Þá búi Ísland yfir stöðugu stjórnmálakerfi og sé jafnframt tiltölulega öruggt gagnvart náttúruhamförum.

Nýja Sjáland, Írland, Danmörk, Austurríki, Portúgal, Slóvenía, Tékkland, Singapúr og Japan koma næst á eftir Íslandi.