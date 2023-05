Þar á meðal er enska hljóm­sveitin Bombay Bi­cyc­le Club sem er enginn ný­græðingur á há­tíðinni og kom fyrst til Ís­lands og spilaði á Airwa­ves árið 2010. Fjöldi inn­lendra og er­lendra tón­listar­manna hafa auk ensku strákanna bæst í hópinn.



Þar á meðal eru tón­listar­mennirnir í upp­rennandi pönk­bandinu Sprints, frönsk-amerísku bræðurnir Faux Real, kanadíska söngva­skáldið Andy Shauf, indí elek­tóníkin Ghostly Kis­ses frá Mont­real, norska popp­stjarnan SKAAR, fransk-banda­ríska djass dúettinn DOMi & JD BECK og þýski pródú­s­entinn Donk­ey Kid, á­samt fjöl­mörgum fleirum.





Þá láta ís­lenskir tón­listar­menn sitt ekki eftir liggja á tón­listar­há­tíðinni. Vest­fjarðar­drottningin Árný Margrét mætir til leiks, auk píanómúsíkantsins Ey­dísar E­ven­sen, ný­stirnunum Kóngu­ló, Kusk & Ó­viti og tón­listar­snillingsins Kára. Þá mætir goð­sögnin Mugi­son að sjálf­sögðu til leiks.



Til­kynnt í dag:



Þeir lista­menn sem hafa verið til­kynntir hingað til:



Andy Shauf,Anna Gréta, Árný Margrét, Ás­dís, Ash Ol­sen, Balming Tiger, Blonds­hell, Bombay Bi­cyc­le Club, Cassia, Celebs, Clubdub, Cyber, Dani­il, DOMi and JD Beck, Donk­ey Kid, Ey­dís E­ven­sen, Faux Real, FETISH, Fran Vasilic, Gallus, Ghostly Kis­ses, Greyskies, GRÓA, Jelena Ciric, JJ Pau­lo, Jon­a­t­han Hul­tén, Kári Egils­son, Kóngu­ló, Kristin Sesselja, Knee­cap, Kusk & Ó­viti, Kvikindi, Lime Gard­en, Lón, Love’n’joy, Madma­dmad, Markéta Irg­lová, Monikaze, Mugi­son, Myrkvi, Nanna, Neonme, Sandra­yati, Sig­rún Stella, SKAAR, Soffía, Sprints, Squ­id, Superjava, Super­serious, The Goa Express, The Haun­ted Youth, Til­bury, Trentemøller, Whispering Sons, Yard Act.

Hlusta má á lög tónlistarmannanna sem fram munu koma á hátíðinni í ár á spilunarlistanum hér fyrir neðan.