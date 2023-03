Önnur þáttaröð tveimur þáttum styttri

Þetta kemur fram í frétt Deadline sem segir einnig að framleiðsla annarrar þáttaraðar sé að byrja í Bretlandi og að líklega verði fyrsti þátturinn sýndur sumarið 2024.

Í frétt Deadline segir að upprunalega hafi staðið til að hafa aðra þáttaröð einnig tíu þætti en dregið hafi verið úr því. Frá því Warner Bros. og Discovery voru sameinuð í Warn er Bros. Discovery, hafa forsvarsmenn félagsins lagt mikið kapp á að draga úr kostnaði.

Talsmaður HBO, sem er dótturfélag Warner Bros. Discovery, þvertekur fyrir að fækkun þátta megi rekja til niðurskurðar.

Fregnir hafa borist af því að forsvarsmenn þáttanna vilji gera þrjár eða fjórar þáttaraðir og að George RR Martin, rithöfundur, hafi unnið með þeim í að teikna upp framvinduna og skipuleggja þáttaraðirnar.

Samkvæmt heimildum Deadline má að einhverju leyti rekja breytingarnar til þess að stór orrusta hafi verið færð úr annarri þáttaröð í þá þriðju og að líklegra sé að þáttaraðirnar verði fjórar en þrjár.

House of the Dragon byggir á bókinni Fire and Blood, sem fjallar um sögu Targaryen ættarinnar í Westeros. Þættirnir fjalla sérstaklega um þann hluta bókarinnar sem snýr að nokkurs konar borgarastyrjöld innan ættarinnar um hverjir eiga að stýra ríkinu. Styrjöld þessi gengur undir nafninu Dance of Dragons.

Þættirnir gerast tæplega tvö hundruð árum fyrir atburði Game of Thrones. Targaryen-ættin er á hápunkti valdatíðar sinnar í Westeros þegar konungurinn Viserys fyrsti þarf að ákveða hver eigi að vera formlegur erfingi hans. En elsta barn hans er dóttirin Rhaenyra Targaryen en hann á einnig bróður sem heitir Daemon Targaryen.

Viserys eignast einnig tvo unga syni með nýrri drottningu en án þess að fara út í einhverja spennuspilla, þá reynist erfingjamálefnið erfitt. Viserys vill ekki að bróðir hans verði konungur en Rhaenyra er kona og lávarðar Westeros eiga erfitt með að sætta sig við konu við völd.

Hér á vef HBO má finna fullt af upplýsingum sem hjálpa manni við að fylgjast með söguþráðum þáttanna og persónum.