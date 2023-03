Fyrsta þáttaröð Perfect Match var frumsýnd á Netflix fyrr á árinu. Þar komu saman stjörnur sem allar áttu það sameiginlegt að hafa tekið þátt í öðrum raunveruleikaþáttum Netflix, sem og The Circle, Too Hot to Handle og Love Is Blind.

Engum þátttakendanna hafði tekist að finna ástina í hinum þáttunum en áttu að fá annan séns í Perfect Match.

Fyrsta fólkið til að slá sér saman í þáttunum voru Joey Sasso, sigurvegari fyrstu þáttaraðar The Circle, og Kariselle Snow úr Sexy Beasts.

Auglýsing þáttanna.

Þau áttu eftir að vera saman alla þáttaröðina og trúlofuðu sig í lokaþættinum. Variety greinir þó frá því að trúlofunin hafi ekki varist lengi og þau séu hætt saman.

„Við eigum svo margt sameiginlegt en ég held að við höfum virkilega reynt okkar besta við að láta hlutina virka. Við erum mjög ólík. Það var ólíkt hvað við vildum og hvernig tilfinningar við bárum til hvors annars. Þessum kafla í mínu lífi er lokið,“ segir Sasso.

Þau eru ekki eina parið sem hefur hætt saman eftir að þættirnir voru sýndir, einnig hafa sigurvegarar þáttanna, Georgia Hassarati og Dom Gabriel, hætt saman. Þá eru Chloe Veitch og Shayne Jansen sem einnig komust í úrslitaþáttinn hætt saman.