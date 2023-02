Islandia wysyła ratowników do Turcji

Władze tureckie przyjęły ofertę pomocy Islandii, w związku z trzęsieniami ziemi, które miały miejsce wczoraj rano.

W komunikacie czytamy, że krajowe stowarzyszenie jednostek ratowniczych i wydziałów zapobiegania wypadkom Landsbjörg wraz z Ministerstwem Spraw Zagranicznych już wczoraj rano rozpoczęło przygotowania do wysłania grupy ratowników do pomocy. Teraz jest już wiadomo, że dziś po południu dziewięcioosobowa grupa poleci do Turcji należącym do Straży Przybrzeżnej samolotem TF-SIF.

Zespół składa się z ekspertów w zakresie zarządzania operacjami i koordynacji, które są bardzo potrzebne w regionie gdzie doszło do tragedii. W chwili pisania tego tekstu, około 80 międzynarodowych grup ratunkowych ogłosiło swoje przybycie na obszar katastrofy.

Islandzkiej grupie przewodzi Sólveig Þorvaldsdóttir, która ma duże doświadczenie w zarządzaniu i koordynowaniu działań w operacjach międzynarodowych. Zeszłej jesieni, Sólveig wzięła udział w ćwiczeniu dotyczącym klęsk żywiołowych o podobnym charakterze, które odbyło się w Turcji.

W skład grupy wchodzą również m.in. inżynierowie i lekarz. Islandzka grupa jest przygotowana do pracy w terenie przez 7 dni.