Trwają prace nad przygotowaniem do nowego roku szkolnego

Szkoły wyższe i uniwersytety, w których jeszcze w tym miesiącu rozpocznie się rok szkolny, pracują obecnie nad przygotowaniem się do przyjęcia uczniów. W związku z tym, że zasada dwóch metrów jest prawie niemożliwa do wyegzekwowania, prawdopodobnie zamiast tego zostanie zastosowana reguła jednego metra.

Według dyrektora szkoły Borgarholtsskóli, dzięki takiej zmianie szkoła będzie mogła być otwarta dla uczniów.

Zrewidowanie obowiązujących ogólnie przepisów w odniesieniu do zasad kontroli zakażeń, może zapobiec zamykaniu szkół, komentował Ársæll Guðmundsson.

Þórólfur Guðnason, epidemiolog, powiedział na wczorajszym spotkaniu informacyjnym obrony cywilnej, że w niektórych sytuacjach, na przykład w szkołach, rozważa się wprowadzenie ograniczenia odległości do jednego metra.

„Przygotowywaliśmy się do prowadzenia zajęć w szkole z obowiązującą zasadą dwóch metrów i bardzo się ucieszyliśmy, słysząc, że możliwa będzie zmiana do jednego metra i to jest dla nas bardzo dużą zmianą, zwłaszcza w zakresie kształcenia zawodowego” powiedział dyrektor Borgarholtsskóli.

W każdej klasie jest do 30 uczniów

Do budynku prowadzi dziewiętnaście wejść i obecnie trwają prace nad podzieleniem szkoły na kilka oddziałów, w taki sposób aby nie było kontaktu między uczniami z poszczególnych oddziałów.

Brana jest pod uwagę możliwość zmiany przepisów szkolnych pod kątem zasad zapobiegania epidemiom.

„Nie możemy mieć w szkole osób, które odmawiają przestrzegania zasad epidemiologicznych i reguł, które ustaliliśmy dla reguły dwóch metrów, czy też jednego metra lub obowiązującego podziału budynku. Także w razie łamania tych zasad musimy mieć możliwość zastosowania pewnych sankcji, bo inaczej nauka będzie odbywała się w domu” powiedział Ársæll.

Wykłady i teoria będą w dużej mierze odbywać się na odległość, ale pomimo to nacisk zostanie położony na to aby nowi uczniowie brali udział w zajęciach prowadzonych w szkole.

„Szkoła to nie tylko nauka, to społeczność, a uczniowie muszą uczyć się o tej społeczności i być jej częścią. To bardzo ważne. Nie możemy tego stracić” powiedział Ársæll.

Mamy nadzieję, że epidemiolog umożliwi wprowadzenie zasady jednego metra odległości w szkołach, dodał dyrektor Borgarholtsskóli.