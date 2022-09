Plany podwyżki akcyzy na alkohol i tytoń

W parlamencie przedstawiony został dziś projekt nowej ustawy budżetowej, w której zaproponowano podniesienie podatku na alkohol i tytoń, który jest sprzedawany w sklepach wolnocłowych. Oczekuje się, że wyższe podatki przyniosą do skarbu państwa dochody w wysokości 700 mln koron.

Ustawa mówi, że alkohol i tytoń, sprzedawane w sklepach wolnocłowych mają niższą stawkę akcyzy niż w innych sklepach w Islandii. Obecnie na alkohol nałożony jest 10% podatek od sprzedaży, a tytoń jest objęty 40% podatkiem od sprzedaży.

„Planuje się zmniejszenie zniżek jakie są w sklepach wolnocłowych, tak aby podatek od alkoholu wzrósł z 10% do 25%, a podatek od wyrobów tytoniowych z 40% do ogólnie obowiązujących 50%. Podwyżka akcyzy na alkohol i tytoń doprowadzi do otrzymania dochodu w wysokości 700 mln koron” mówi projekt ustawy.

Szacunkowe dochody jakie w przyszłym roku wpłyną do skarbu państwa ze sprzedaży alkoholu, to około 25,5 miliarda koron, a dochód ze sprzedaży wyrobów tytoniowych osiągnie 5,8 miliarda koron.