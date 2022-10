Oskarżony o próbę przemytu kokainy

Sąd okręgowy w Reykjaness skazał mężczyznę po pięćdziesiątce na pięć miesięcy więzienia za przestępstwo narkotykowe. Mężczyzna próbował przemycić ponad 260 gramów kokainy do kraju, we wnętrzu swojego ciała. Przemyt został udaremniony w sierpniu zeszłego roku.

Akt oskarżenia stwierdza, że ​​mężczyzna przybył do Islandii, 14 sierpnia, liniami lotniczymi Lufthansa z Monachium w Niemczech. Został zatrzymany przez celników na lotnisku w Keflaviku, a kokaina została znaleziona w czternastu woreczkach, które połknął.

Mężczyzna przyznał się do winy. Sąd w orzeczeniu stwierdził, że o ile wiadomo mężczyzna nie był wcześniej powiązany z żadnymi działaniami przestępczymi.

„Z dostępnych danych nie można wywnioskować, że był on właścicielem narkotyków lub brał udział w planowaniu ich zakupu i importu do Islandii w jakikolwiek inny sposób niż wyrażenie zgody na odpłatny transport substancji do Islandii” – czytamy w wyroku.

Sędzia uznał pięć miesięcy więzienia za odpowiednią karę, ale areszt, w którym się znajdował od 14 sierpnia zeszłego roku, zostanie odliczony.

Mężczyzna został również obciążony kosztami sądowymi o łącznej wysokości 1,6 mln ISK.