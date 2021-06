Przewidywana rekordowa liczba narodzin

Islandia jest w tym roku na dobrej drodze do nowego wyżu demograficznego.

Ingibjörg Hreiðarsdóttir, główna położna w szpitalu Landspítali, twierdzi, że nastąpił znaczny wzrost usług wszpitalu Landspítali w związku z ciążą i porodem.

Wspomina: „Widzieliśmy niewielki wzrost w ciągu ostatnich trzech do czterech lat, ale teraz zaczęliśmy widzieć większy skok od początku roku i możemy się twierdzić, że są to dzieci poczęte podczas epidemii koronawirusa.”

Patrząc na statystyki z 20-tygodniowych badań USG, w połowie tego roku można zauważyć znaczny wzrost ciąż.

W tym roku urodzi się 5000 dzieci

Wyż demograficznego spowodowany przez COVID-19 nie jest pierwszym tego rodzaju.

„Stało się tak również po upadku systemu bankowego i są to liczby podobne do tych, jakie były wtedy. W latach 2010–2012 nastąpił wzrost, ale potem sytuacja się ustabilizowała. Teraz znów się to dzieje i wygląda na rekordowy rok 2021, a także 2022” stwierdza Ingibjörg.

Oczekuje się, że w tym roku na Islandii urodzi się blisko 5000 dzieci. Do obliczeń wzięto pod uwagę analizy płodów z całego kraju.

Na pytanie, czy będzie wystarczająco dużo personelu, aby poradzić sobie z boomem narodzin, Ingibjörg odpowiada: „Ciężko pracujemy, aby spełnić przewidywania. Kiedy pracownicy wyjeżdżają na wakacje, musimy po prostu ciężej pracować z radości do naszej pracy.”